Ancelotti visita museu da Seleção, conhece história e projeta hexa da Copa: "Honrado"

Carlo Ancelotti teve, nesta terça-feira, seu primeiro dia como técnico da Seleção Brasileira. O italiano, apresentado na última segunda-feira, visitou o museu da CBF e conheceu um pouco mais da história da Amarelinha, pentacampeã do mundo.

Ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador executivo, e Samir Xaud, presidente da CBF, Ancelotti participou de um tour no museu da Seleção Brasileira. O treinador elogiou o ambiente, sentiu-se "em casa" e mostrou ambição em vencer o hexacampeonato da Copa do Mundo.

Isso porque, quando estava na ala que mostra as cinco conquistas do Mundial, o italiano foi a um espaço vago, do lado da taça de 2002, e fez o gesto de que "cabe mais uma".

Ao final da visita, em conversa com Samir Xaud, Ancelotti disse: "Estou me sentido honrado, que trabalhemos bem juntos".

ISSO É BRASIL! ?? Essa é a comissão técnica que estará ao lado de Carlo Ancelotti na caminhada com a Seleção Brasileira. Experiência e muita dedicação nessa nova fase! ?? pic.twitter.com/Ga4PM2fx0r ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 27, 2025

Próximas etapas

Ancelotti fez, na última segunda-feira, sua primeira convocação com o Brasil. A Amarelinha tem, na próxima data Fifa, dois compromissos para encaminhar sua vaga para a Copa do Mundo de 2026, e 25 jogadores foram chamados.

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 5 de junho, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Em seguida, o Brasil recebe o Paraguai no dia dez de junho, terça-feira, às 21h45, pela 16ª rodada, na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias, com 21 pontos, mesma pontuação dos paraguaios, 5º colocados. O Equador é o vice-líder da competição, com 23 pontos conquistados.