'Ancelotti vai na prudência': PVC projeta esquema tático da seleção

Carlo Ancelotti será prudente em seu primeiro jogo como técnico da seleção brasileira e deve escalar a equipe no esquema 4-4-2, projetou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Brasil joga fora de casa contra o Equador no dia 5 de junho e depois recebe o Paraguai cinco dias depois, na Neo Química Arena.

Não tenho muita dúvida que o Ancelotti vai partir de um 4-4-2 e com alguns jogadores que ele conhece. Claro que é tudo duvidoso, vai ser o primeiro time dele, mas eu penso em duas linhas de quadro. O time da segurança, já que velocidade não é o ponto forte para jogar em Quito — ele vai aprender isso na marra.

Danilo na direita, Alex Sandro na esquerda. Ah, perde força, mas ganha experiência, que para jogar em Quito pode ser importante. Marquinhos e outro zagueiro. Alguém se deu conta que o Alexsandro foi um dos melhores em campo na vitória do Lille sobre o Real Madrid na fase de liga da Champions League? Então Marquinhos e Alexsandro. Pode ser o Beraldo? Pode, mas o Alexsandro é bom prestar atenção.

Raphinha, Martinelli, Casemiro e Bruno Guimarães na segunda linha. Casemiro tende a começar jogando e depois ser substituído. E aí ele deixa livre na frente os jogadores que ele conhece muito, que é o Richarlison e o Vinícius Júnior. É uma hipótese.

Paulo Vinícius Coelho

Outra possibilidade, menos provável na opinião do colunista por se tratar de um jogo na altitude, é Ancelotti apostar na capacidade ofensiva de Wesley.

Outra hipótese é ele ser convencido pela comissão técnica a jogar com um lateral mais ofensivo de um lado. Segura o Danilo e coloca o Wesley para atuar como ponta. Acho improvável no primeiro momento.

Por quê? Porque o Wesley vai ter que aprender a manter a linha de quadro. E o Wesley no Flamengo é muito mais um ponta — ele é um lateral muito ofensivo.

Primeiro jogo, em Quito, Ancelotti vai na prudência. Pode apostar.

Paulo Vinícius Coelho

