Ancelotti vai ao Nilton Santos para observar jogo do Botafogo na Libertadores

Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, compareceu ao Estádio Nilton Santos na noite desta terça-feira para acompanhar a partida entre Botafogo e Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O treinador italiano estava acompanhado de Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF.

A partida do Glorioso terá dois jogadores que estavam na pré-lista de Ancelotti: Alex Telles e Igor Jesus.

Apesar de nenhum jogador do Botafogo aparecer na lista dos 25 jogadores que representarão a Amarelinha nos dois compromissos de junho pelas Eliminatórias Sul-Americanas, Ancelotti chamou outros sete atletas que atuam no Brasil.

O goleiro do Corinthians Hugo Souza recebeu a tão aguardada convocação após se destacar pelo Timão desde sua chegada ao clube. Já Estêvão, com as boas atuações recentes pelo Palmeiras recentemente, também foi convocado. Além deles, o italiano também incluiu na convocação outros cinco jogadores do futebol brasileiro, todos do Flamengo. São eles: Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Wesley e Gerson.

Bem-vindo à casa do futebol brasileiro, mister! Hoje foi dia de conhecer um pouco mais da história da nossa Seleção no Museu da Seleção Brasileira, ao lado do presidente da CBF, Samir Xaud. ?? pic.twitter.com/7oPpN6KPLq ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 27, 2025

Próximas etapas

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 5 de junho, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Em seguida, o Brasil recebe o Paraguai no dia dez de junho, terça-feira, às 21h45, pela 16ª rodada, na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias, com 21 pontos, mesma pontuação dos paraguaios, 5º colocados. O Equador é o vice-líder da competição, com 23 pontos conquistados.