Ancelotti encara Canarinho Pistola, conhece sua sala e visita museu na CBF

Após ser oficialmente apresentado como técnico da seleção brasileira e realizar sua primeira convocação na última segunda-feira, o italiano Carlo Ancelotti aproveitou a terça-feira para conhecer as instalações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada na Barra da Tijuca, no Rio.

Acompanhado pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud, e pelo coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, Ancelotti visitou sua nova sala de trabalho, o museu da entidade e teve contato direto com a história da seleção pentacampeã, incluindo as taças conquistadas nas Copas do Mundo. O italiano também aproveitou para brincar com o Canarinho Pistola, mascote da seleção.

O treinador esteve acompanhado de sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Paul Clement e Francesco Mauri, além do analista de desempenho Simone Montanaro. Durante a visita, Ancelotti também se encontrou com Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, com Branco, coordenador das categorias de base, e com o gerente Cícero Souza.

"Mister, seja bem-vindo, aqui é a sua casa, a CBF é a sua casa, te recebendo de braços abertos. Estou honrado de receber você", disse Samir Xaud.

A estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, às 20 horas, pelo horário de Brasília. No dia 10, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45.