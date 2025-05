Ancelotti aposta em defesa menos vazada do Brasil ao levar quinteto do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo foi o clube com mais jogadores convocados no primeiro chamado do novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Com os rubro-negros, o treinador italiano terá a seu favor um quinteto que faz parte do sistema defensivo menos vazado do Brasil entre os clubes da Série A.

O que aconteceu

Ancelotti convocou os seguintes jogadores do Fla: o lateral-direito Wesley, os zagueiros Danilo e Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Alex Sandro e o volante Gerson. O único não lembrado - entre os mais utilizados na defesa rubro-negra — foi o zagueiro Léo Pereira.

Ainda não se sabe se Ancelotti pretende usar Danilo como zagueiro ou lateral-direito. No Flamengo, o experiente jogador tem atuado mais na zaga. Porém, diante do Palmeiras, foi deslocado para a lateral-direita durante a partida.

O Rubro-Negro sofreu apenas 17 gols em 33 jogos nesta temporada, um média de 0,51 por jogo. Foram sete no Carioca, um na Supercopa Rei do Brasil, dois na Copa do Brasil, três na Libertadores e quatro até aqui no Campeonato Brasileiro, sendo o menos vazado da competição.

Dos últimos cinco jogos, o Fla só sofreu gol em apenas um. Na vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo-PB, na Copa do Brasil, quando atuou com reservas.

CBF consultou Fla sobre Gerson

O UOL apurou que a CBF consultou o Flamengo sobre a situação clínica de Gerson. O contato foi feito pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar, diretamente com o chefe do departamento médico rubro-negro, Fernando Sassaki.

Sassaki passou que a lesão de Gerson no jogo contra o Palmeiras não foi grave, algo que fez Ancelotti se sentir seguro em convocar o volante.

Antes da convocação, o Flamengo soltou um boletim médico sobre o jogador. Segundo o comunicado, o que ocorreu foi uma "leve inflamação no joelho esquerdo". Ele realizou trabalhos na fisioterapia ontem.

Gerson, porém, é dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira (VEN) nesta quarta, no Maracanã, pela Libertadores. O duelo vale a classificação para as oitavas de final da competição.

Quinteto não desfalcará o Flamengo

A estreia de Ancelotti será no dia 5 de junho (quinta), às 20h (de Brasília), contra o Equador, no Monumental de Guayaquil. A seleção volta a campo no dia 10 (terça), às 21h45 (de Brasília), para encarar o Paraguai na Neo Química Arena.

O quinteto do Fla não será desfalque para Filipe Luís. O último jogo do Rubro-negro antes do Mundial é contra o Fortaleza, no dia 1º de junho, antes da data Fifa.