Analistas questionam decisão de Topuria de romper com treinador às vésperas do UFC 317

O rompimento entre Ilia Topuria e seus treinadores - Jorge e Agustín Climent - às vésperas de sua disputa contra Charles Do Bronx, pelo título dos leves (70 kg), no UFC 317, continua sendo um dos assuntos mais comentados na comunidade do MMA. O tema, como era de se esperar, divide opiniões. Se por um lado, parte dos fãs do georgiano se preocupa com o possível impacto que a mudança trará no seu desempenho dentro do octógono, do outro, há quem acredite que o ex-campeão peso-pena (66 kg) não será afetado pela troca no comando técnico.

Mas não são só os fãs que têm discutido as ramificações da decisão do georgiano radicado na Espanha em sua carreira. Os principais analistas do esporte também já deram seus pitacos sobre a troca de treinador feita por Topuria, restando pouco mais de um mês para o duelo contra o ex-campeão peso-leve Charles Do Bronx, que está marcado para liderar o card do Ultimate no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA).

Separação amigável

Após a notícia pegar a muitos de surpresa, Jorge Climent - um dos agora ex-treinadores de Topuria - veio a público explicar a situação e afirmar que a separação aconteceu de forma amigável. De acordo com o profissional, o fim da parceria se deu por conta da mudança do ex-campeão do UFC de Alicante para Madrid, o que dificultou o trabalho entre eles.

Daniel Cormier

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do UFC, o comentarista Daniel Cormier se mostrou confuso sobre o 'timing' da mudança, levando em conta o quanto isso pode afetar sua performance na próxima luta. O veterano também não pareceu estar convencido que o rompimento ocorreu de maneira totalmente amigável.

"Realmente não sei. Um mês antes do que vai ser sua oportunidade de ganhar um segundo título, quanto isso vai ter de efeito no Team Topuria. Então, tem algo na ideia de que nós crescemos tanto que não podemos nos unir e colaborar no que vai ser um dos maiores momentos de sua carreira nas lutas, especialmente sabendo que aqueles caras o treinaram desde que ele tinha uns 15 anos. Para mim, isso é um pouco estranho, mas é assim mesmo", opinou Cormier, em vídeo publicado no seu canal do 'Youtube'.

Chael Sonnen

Quem também se mostrou reticente quanto à mudança promovida pelo georgiano foi Chael Sonnen. Além da questão emocional de encerrar uma relação tão longeva com seus antigos treinadores, o ex-lutador e comentarista do UFC levantou dúvidas sobre os problemas que Topuria pode encontrar com a sua nova logística do camp de preparação - uma vez que o ex-campeão passou a realizar seus treinos na academia construída na sua própria casa.

"Por alguma razão, isso não me cai bem. Estou tentando prever e antecipar, e estou pensando sobre essas pessoas chegando na casa dele todos os dias, e depois eles vão embora da casa e depois alguém tem que ir limpar o local, e isso se torna irritante. Vamos ver quanto tempo isso dura. Vamos ver por quanto tempo isso vai funcionar", ponderou Sonnen, no seu canal do 'Youtube'.

Ray Longo

O renomado treinador Ray Longo também questionou a troca de comando neste momento da carreira de 'El Matador'. Para o profissional, que tem no currículo títulos do UFC com Matt Serra, Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili e Chris Weidman, Topuria e os irmãos Climent poderiam seguir trabalhando juntos, ainda que por períodos de tempo mais curtos, para que o haja manutenção na filosofia de trabalho.

"Aquele treinador pode vir por uma ou duas semanas e, não estou dizendo que faz uma grande diferença, mas pode manter o que eles estavam fazendo. Todo mundo toma essa decisão depois que eles já estão no topo por um tempo. Ele teria tomado essa decisão se ele estivesse subindo, quando ele realmente precisava do cara? É aí que eu fico um pouco chateado com isso. Tipo, se você vai fazer isso, faça no começo", comentou o expert, ao podcast 'Anik & Florian'.

Em meio às dúvidas e questionamentos sobre sua decisão, Ilia Topuria volta ao octógono no próximo dia 28 de junho, no UFC 317, em Las Vegas, para disputar o cinturão até 70 kg da liga, contra o brasileiro Charles Do Bronx. Caso saia vitorioso do combate, o georgiano radicado na Espanha conquistará seu segundo título em categorias diferentes na organização, já que antes de subir para os leves, 'El Matador' reinava na divisão dos penas.

