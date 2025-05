América-MG supera Atlético-GO e volta a vencer após quatro jogos na Série B

Nesta terça-feira, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG recebeu o Atlético-GO na Arena Independência e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Willian Bigode e Miguelito, enquanto Robert Santos descontou.

Com o resultado positivo, o Coelho voltou a vencer após quatro partidas na competição e alcançou 13 pontos, em 12º. Já o Atlético-GO, que vinha de cinco jogos sem perder, seguiu com os mesmos 11 somados, em 13º.

O América-MG retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Volta Redonda, pela décima rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira. Já o Atlético-GO encara o Goiás no sábado, às 18h30. O jogo, que acontece no Estádio Antônio Accioly, também é válido pela décima rodada da competição nacional.

Os gols

O placar foi aberto aos 23 minutos do primeiro tempo, com Willian Bigode. O jogador recebeu de Miguelito, dominou na entrada da área e mandou um bonito chute no alto para balançar as redes.

O atacante retribuiu o passe do boliviano e deixou uma assistência ao companheiro três minutos após o primeiro tento. Miguelito finalizou de canhota e ainda contou com um desvio na finalização para a bola entrar.

Aos 35, ainda do primeiro tempo, Robert Santos, do Atlético-GO, diminuiu o prejuízo. Marcelinho deixou para o companheiro mandar um chute firme de dentro da área.