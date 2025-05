América-MG bate Atlético-GO no Independência e volta a vencer na Série B

No duelo que fechou a disputa da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira, o América-MG voltou a vencer após quatro jogos de jejum. Jogando em casa, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), fez 2 a 1, em cima do Atlético-GO. Todos os gols do jogo foram marcados ainda no primeiro tempo.

Com este triunfo, o América-MG subiu na tabela e agora aparece na 12ª colocação com 13 pontos. O Atlético-GO vem logo abaixo, em 13º com 11 e chegou na sua quarta partida sem vitória. Nos últimos três jogos, havia empatado todos.

O duelo começou movimentado, mas o placar só foi inaugurado aos 23 minutos. Depois de um cruzamento rasteiro na área, William Bigode finalizou de primeira, mandando no ângulo, sem chances para o goleiro rival, colocando o América-MG em vantagem. Após o gol, os donos da casa cresceram na partida e logo marcaram o segundo. Aos 27, depois de uma bela trama, Miguelito recebeu na entrada da área, limpou o marcador e tentou bater no cantinho, mas a bola resvalou no zagueiro rival. Por sorte, ela foi morrer no fundo da rede.

Mas, ainda na primeira etapa, o Atlético-GO conseguiu descontar com Robert Santos. Aos 35 minutos, o meia aproveitou o bate rebate na área e também marcou um bonito gol: 2 a 1.

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu um pouco. Enquanto o América-MG passou a segurar a vantagem, o Atlético-GO tentava de tudo, mas pouco conseguia assustar o gol de Matheus Mendes. A melhor chance para o visitante empatar aconteceu aos 31 minutos, quando Robert Santos finalizou de longe e o goleiro rival fez a defesa.

A resposta do América-MG veio em um chute de Miquéias aos 40 minutos, que saiu tirando tinta da trave. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o time mandante venceu por 2 a 1.

Agora os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 10ª rodada da Série B. No sábado, o Atlético-GO faz um clássico contra o Goiás, no Estádio Antônio Accioly, às 18h30. Já no domingo, o América-MG visita o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 ATLÉTICO-GO

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Marlon; Cauan Barros (Yago Santos), Elizari (Miquéias) e Jhosefer (Renato Marques); Miguelito, William Bigode (Kauã Diniz) e Figueiredo (Stênio). Técnico: William Batista.

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Raí Ramos (Ruan), Alix Vinícius, Matheus Felipe e Conrado (Federico Martínez); Luizão (Willian Maranhão), Rhaldney e Robert (Shaylon); William Pottker (Alejo Cruz), Sandro Lima e Marcelinho. Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Willian Bigode, aos 25, Miguelito, aos 30 e Robert Santos, aos 35 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jhosefer, Matheus Mendes, Renato Marques e Stênio (América-MG) e Sandro Lima (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).