Alvo do Flamengo, Jorginho se despede do Arsenal nas redes sociais

Nesta terça-feira, Jorginho publicou em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao Arsenal e à torcida, se despedindo do clube. O volante ítalo-brasileiro está encaminhado com o Flamengo e deve assinar com o clube no início de junho.

Negociações com o Flamengo

O contrato de Jorginho com o clube inglês tem validade até o fim da temporada europeia, contudo, o acordo com o Flamengo seria para o volante disputar o Mundial de Clubes defendendo a camisa rubro-negra.

O jogador é naturalizado italiano e, apesar de ter nascido no Brasil, nunca atuou no futebol brasileiro. Sua passagem pelo Arsenal começou em 2023. Jorginho entrou em campo 79 vezes pelos Gunners, tendo marcado dois gols e servido três assistências.

Confira na íntegra a carta de despedida de Jorginho:

"Às vezes, a temporada é muito mais do que só futebol. É sobre momentos, pessoas, crescimento. É sobre se sentir parte de algo maior do que si próprio.

Quando eu cheguei ao Arsenal, não estava só assinando com um clube, estava entrando para uma família. Um time cheio de vontade e propósito.

Eu dei tudo de mim todos os dias, todos os jogos. Não só pelos resultados, mas por essa camisa e pela torcida.

A sua torcida significa tudo, seja quando fui titular ou quando estive no banco. Vocês me fizeram sentir valorizado e amado. Isso é raro no futebol, e eu jamais esquecerei.

Agora é hora de dizer adeus, ou talvez até logo. Quando um lugar me faz sentir em casa, a despedida nunca é fácil. Mas eu saio com a cabeça erguida e o coração preenchido.

Aos meus companheiros de equipe: obrigado por confiarem e me incentivarem. Ao técnico, ao staff e a todas as pessoas nos bastidores, obrigado pelo apoio em campo e fora dele. E obrigado por sempre estarem presentes para mim com gentileza e amor. E, aos torcedores, obrigado por cantarem meu nome e por acreditarem em mim.

Obrigado, Arsenal!

Com amor e respeito,



Jorginho."