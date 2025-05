Xabi Alonso é apresentado como novo treinador do Real Madrid: "Podemos conquistar coisas importantes"

Na manhã desta segunda-feira, Xabi Alonso foi apresentado como novo treinador do Real Madrid. O espanhol assinou um contrato de três temporadas com a equipe e faz sua estreia no Mundial de Clubes, no mês de junho.

"Estamos começando uma fase em que sinto que o clube e a torcida estão unidos. Temos um grande time, jogadores fantásticos e um potencial muito bom. Isso me dá motivos para vir aqui com muita energia e entusiasmo. Temos a convicção de que podemos conquistar coisas importantes, dignas do Real Madrid e dessas Ligas dos Campeões", disse Xabi Alonso.

O treinador foi anunciado pelo Real Madrid neste domingo. No comando do Bayer Leverkusen, seu primeiro trabalho em uma equipe profissional, Xabi Alonso conquistou o Campeonato Alemão e a Copa Alemanha na temporada 2023/24, de maneira invicta. Ainda foi vice-campeão da Liga Europa nesse mesmo ano e venceu a Supercopa da Alemanha no começo da última temporada.

Ao todo, foram 140 jogos disputados, 89 vitórias, 32 empates e 19 derrotas, com um aproveitamento de aproximadamente 70%.

O ex-jogador chega para substituir o italiano Carlo Ancelotti, que assumiu o comando da Seleção Brasileira. Inclusive, os dois trabalharam juntos no clube espanhol entre 2013 e 2014.

"Antes de começar a falar sobre essa nova etapa, não quero deixar de falar sobre a etapa que se encerra. Carlo foi meu treinador, uma grande pessoa e uma grande influência. Sem a sua maestria, provavelmente eu não estaria aqui. Estou assumindo seu legado com muita honra e muito orgulho. Espero poder corresponder às expectativas e levar o clube a todos os lugares onde todos acreditamos que ele pode chegar", comentou Xabi Alonso.

Ídolo do Real Madrid

Enquanto ainda atuava, Xabi Alonso defendeu o Real Madrid entre agosto de 2009 e agosto de 2014. Disputou 236 jogos, marcou seis gols e deu 30 assistências. Ajudou na conquista de uma Liga dos Campeões (2013/14), um Campeonato Espanhol (2011/12), duas Copas do Rei (2010/11 e 2013/14) e uma Supercopa da Espanha (2012).

"Sem dúvida, para mim, é um dia muito especial. Um dia que ficará marcado no meu calendário para toda a vida. Estou muito feliz por poder estar aqui, neste lugar que sinto como minha casa. O vínculo com o madridismo nunca deixou de existir e, desde que entrei em Valdebebas há uma hora e meia, esse sentimento voltou a renascer", relembrou.

O Real Madrid estreia no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no Hard Rock Stadium, em Miami. As duas equipes integram o grupo H, junto com o Pachuca-MEX e RB Salzburg-AUT.