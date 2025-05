Vinicius Lok Dog provoca rivais e promete: "Até o final de 2026 estou com o cinturão"

Confirmado no card do UFC 318, marcado para o dia 19 de julho, em New Orleans (EUA), o brasileiro Vinícius 'Lok Dog' já traça metas ambiciosas para sua trajetória na divisão dos pesos-galos (61 kg). Com um estilo irreverente e confiança elevada, o atleta encara Kyler Phillips de olho em voos ainda mais altos - e garante que a vitória virá de forma contundente. Segundo ele, o cinturão da categoria estará em suas mãos até o fim de 2026.

Conhecido pelo jeito marrento e pelas declarações sem filtro, o lutador vem ganhando notoriedade não só pelas performances dentro do octógono, mas também por sua personalidade provocadora. Sempre direto nas palavras, não hesita em projetar o próprio futuro como campeão e em minimizar os desafios pela frente - uma postura que divide opiniões, mas que certamente o mantém em evidência.

"A minha previsão é de que eu preciso de mais três lutas para estar lutando pelo o cinturão. Então essas três lutas que vão definir o meu caminho. Eu vou vencer o Kyler Phillips com certeza. No máximo, no segundo round. E aí eu já vou estar pegando um top 7, um top 8. Isso jogando bem alto, a gente espera menos. E aí na minha terceira luta já vou pegar alguém do top 5 já, seja quem for. A próxima já vai ser pelo cinturão, minha previsão é que, até o final do ano que vem, no máximo, eu vou estar disputando o cinturão e não só disputando, como vencendo e trazendo um cinturão para o Brasil. Então até o final de 2026 Lok Dog com cinturão da categoria 61 kg", declarou o atleta em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Confiança sem limite

O discurso destemido de Vinícius vai além dos planos de chegar ao topo. Quando o assunto são os principais nomes da divisão, o brasileiro não mede palavras e mantém a postura provocadora que já virou sua marca registrada. Sem demonstrar qualquer temor, ele comentou sobre os possíveis desafios que pode encontrar pelo caminho - mas deixou claro que, para ele, nenhum deles representa uma ameaça real.

"Todos os caras são iguais aí, cada um com suas vantagens. Mas, pelo analisar da galera de fora, o cara mais difícil pra mim da categoria seria o Petr Yan. Isso na visão da galera de fora. Na minha visão é tudo igual. O Sean O'Malley é fácil e o Merab é fácil também. O Petr Yan também é fácil, mas pela visão da galera, pelos estudos que eles fizeram, talvez o Petr Yan me dê um pouco mais de dificuldade. Não que ele vá vencer, porque também não tem chance de vencer", afirmou o atual 15º colocado no ranking da categoria.

Lok Dog no UFC

A trajetória de Lok Dog no Ultimate começou com um nocaute fulminante sobre Victor Madrigal no 'Contender Series', que lhe garantiu contrato com a organização. Desde então, construiu uma sequência de três vitórias: estreou com um nocaute técnico contra Bernardo Sopai, superou Ricky Simon por decisão unânime e, mesmo lidando com uma fratura na costela, derrotou Said Nurmagomedov em sua luta mais recente.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok