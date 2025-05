Vice-presidente do Corinthians: 'Nós erramos com Augusto, ele nos traiu'

Presidente do Corinthians, Augusto Melo foi um erro político e traiu a atual gestão, declarou o vice-presidente Armando Mendonça em entrevista ao De Primeira.

Augusto foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo no caso Vai de Bet e pode ser afastado do cargo em reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians marcada para hoje.

Sempre se aprende com os erros, e nós erramos em acreditar no Augusto Melo. A partir de então, os sócios que votam precisam conhecer mais o candidato, entender melhor para poder votar. Eu faço essa mea-culpa: eu sou responsável, eu acreditei no Augusto Melo, eu acreditei no projeto de gestão.

O projeto de gestão não depende de uma pessoa. Depende de colocar em prática aquilo que foi apresentado e que foi montado para o Corinthians. Pode ser feito por A, B ou C. E o Augusto nos traiu em relação a isso e não colocou absolutamente nada em prática. Hoje se decide o afastamento temporário do presidente Augusto Melo, hoje indiciado pela autoridade policial.

Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians

O dirigente afirmou que só ficou sabendo da história do laranja da Vai de Bet quando a informação foi publicada em primeira mão pelo colunista do UOL Juca Kfouri.

Segundo ele, Augusto foi cobrado internamente para tomar providências, mas nada fez na ocasião.

Quando fui informado pelo jornalista Juca Kfouri, eu apenas levei a informação que o jornalista passou para mim. Que muito provavelmente a história do jornalista era verdadeira e que o presidente precisaria tomar atitudes imediatas para proteger a instituição.

Naquela oportunidade, o presidente decidiu por não tomar nenhuma atitude — não tomou nenhuma atitude, não afastou os envolvidos, não instaurou inquérito policial como representante do Corinthians.

Como mandatário, ele que tem legitimidade para fazer isso. Como eu fui chamado pela autoridade policial, eu relatei tudo aquilo que eu fiz, que eu vi e o que eu presenciei.

Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians

O vice-presidente afirmou que hoje é "um dia triste na história do Corinthians".

Espero que transcorra tudo bem, com normalidade, com respeito, e que seja feita a vontade dos conselheiros de acordo com aquilo que foi apresentado na defesa do presidente Augusto Melo e no relatório da Comissão de Ética.

Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians

