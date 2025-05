Venezuela convoca jogadores de Corinthians, Santos e São Paulo para Eliminatórias

A Venezuela anunciou, nesta segunda-feira, a convocação para as próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Corinthians, Santos e São Paulo tiveram jogadores convocados.

O zagueiro Nahuel Ferraresi representa o Tricolor, enquanto o volante José Martinez defende as cores do Timão. Já o Peixe teve o volante Tomás Rincón e o atacante Yeferson Soteldo convocados.

??? ???????? ?? Estos son los convocados por el seleccionador nacional Fernando Batista para enfrentar a Bolivia y Uruguay en las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. ??/?? ? ????? ?????? pic.twitter.com/610TkxPCLo ? La Vinotinto (@SeleVinotinto) May 26, 2025

Outros dois jogadores que atuam no futebol brasileiro também foram chamados pelo técnico Fernando Batista. São eles: Wilker Ángel (Juventude) e Jefferson Savarino (Botafogo).

A seleção venezuelana entra em campo no dia 6 de junho, sexta-feira, em casa, contra a Bolívia, pela 15ª rodada das Eliminatórias. No dia 10, a equipe visita o Uruguai.

Soteldo vai jogar?

O atacante do Santos está tratando uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora de combate no momento. O jogador de 27 anos se lesionou no dia 18 de maio, na derrota de 1 a 0 para o Corinthians.

Desde então, Soteldo foi desfalque em três partidas do Alvinegro Praiano. A equipe paulista não estipula um prazo de retorno.