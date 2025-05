Vasco x Melgar: Veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa Sul-Americana

Derrotado no clássico contra o Fluminense no último sábado, o Vasco da Gama não terá tempo para se lamentar e volta a campo na noite desta terça-feira para um confronto decisivo pela Copa Sul-Americana. O Cruzmaltino vai receber o Melgar, do Peru, em São Januário, pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição continental. A bola vai rolar a partir das 19 horas, de Brasília.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre Vasco e Melgar terá transmissão ao vivo da Paramount+ (streaming).

O Grupo G já tem uma equipe definida na primeira colocação, o Lanús, da Argentina, que está garantido nas oitavas de final. Na segunda posição, o Melgar soma sete pontos, três a menos que o Lanús, e precisa de um empate para ficar com a segunda vaga do grupo. Para o Vasco, terceiro colocado com cinco pontos, só a vitória evitará a eliminação. Vale ressaltar que o segundo lugar do grupo não avançará direto para as oitavas e precisará disputar uma repescagem contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

O revés no Brasileiro foi um banho de água fria no ânimo do elenco vascaíno. A equipe vinha de uma vitória sobre o Fortaleza e a classificação na Copa do Brasil contra o Operário-PR, mas a queda de rendimento do time no clássico acendeu o sinal de alerta em São Januário. Por outro lado, o técnico Fernando Diniz terá o retorno ao time de Philippe Coutinho, principal nome da equipe. O camisa 11 ficou de fora contra o Flu por suspensão após ser expulso contra o Fortaleza.

"Eu acho que na terça-feira vamos conseguir fazer uma partida melhor, e a gente vai se adaptando. Hoje (sábado) teve muitas lições e o time tem que aprender com o que aconteceu e melhorar bem. A gente espera, embora tenha pouco tempo, que o time vai entregar um rendimento melhor e uma efetividade também," projetou Diniz em coletiva após o clássico.

Terceiro colocado no Campeonato Peruano, o Melgar vem de um empate fora de casa contra o Club Alianza Universidad de Huánuco, na última sexta-feira. A equipe de Arequipa chegou ao Rio de Janeiro no fim de semana e treinou no Centro de Capacitação do Exército, na Urca.

FICHA TÉCNICA



VASCO-BRA X MELGAR-PER

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 27 de maio de 2025



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Jhon Ospina (COL)



Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)



VAR: Keiner Jimenez (COL)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

MELGAR: Caceda; Lazo, Barrios, Leonel González e Llontop (Cabanillas); Orzán, Tandazo, Arias e Cabrera; Guzmán e Percy Liza



Técnico: Walter Ribonetto