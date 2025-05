Vasco fecha preparação para encarar o Melgar pela Sul-Americana

Nesta segunda-feira, o elenco do Vasco encerrou a preparação no CT Moacyr Barbosa para o confronto diante do Melgar, pela Copa Sul-Americana.

A partida vale vaga nos playoffs da competição continental, uma vez que o Lanús já tem a liderança do Grupo G garantida. Na terceira colocação, com cinco pontos, o Vasco precisa vencer para ultrapassar o próprio Melgar, que ocupa a segunda posição, com sete.

Em vídeo publicado pelo clube, é possível ver os atletas realizando um aquecimento e, posteriormente, uma atividade de troca de passes em espaço reduzido.

Desfalque contra o Fluminense por suspensão, Coutinho reforça o elenco vascaíno para o duelo contra os peruanos. Em recuperação após lesão no joelho, Payet, que já havia participado das atividades do último domingo, treinou novamente junto ao elenco nesta segunda.

O Vasco enfrenta o Melgar nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partir 19h (de Brasília), em São Januário.