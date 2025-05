Torcida da La U realiza foguetório a 2km de hotel de Ancelotti no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

Poucas horas depois da apresentação do técnico Carlo Ancelotti pela CBF, a torcida da Universidad de Chile fez muita festa e uma queima de fogos a apenas dois quilômetros de onde o novo treinador da seleção brasileira está hospedado.

O que aconteceu

Torcida da La U comparece em peso na chegada do time chileno em hotel no Rio de Janeiro Imagem: Instagram / @udechileoficial

Centenas de torcedores da La U se concentraram em frente ao hotel onde o time está no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ). Amanhã os chilenos enfrentam o Botafogo, no Nilton Santos, em jogo decisivo pelo Grupo A da Copa Libertadores.

A queima de fogos durou quase uma hora. O policiamento foi reforçado no local e se fez necessário realizar um esquema de trânsito, já que os torcedores chegaram a ocupar uma das pistas da Avenida Lúcio Costa, que se situa na orla da praia.

A torcida da La U esgotou em poucas horas os dois mil ingressos do setor visitante do Nilton Santos. Porém, a imprensa chilena estima que cerca de seis mil torcedores estão no Rio de Janeiro, o que deixou o Botafogo e as autoridades em alerta.

O Alvinegro confirmou que torcedores da La U compraram ingressos destinados à setores botafoguenses. O clube, então, resolveu cancelar essas compras. A diretoria da Universidad de Chile tentou convencer o Glorioso a permitir que essas pessoas tenham os bilhetes aceitos no setor visitante, mas o pedido foi recusado.