Surfe: Americano arranca 10 com aéreo absurdo; brasileira escapa da degola

A sétima etapa do Mundial de Surfe da WSL, em Margaret River, teve emoção de sobra na madrugada desta segunda-feira - mesmo sem brasileiros nas fases finais da chave masculina.

Quem brilhou no oeste australiano foi o norte-americano Griffin Colapinto, autor de uma nota 10 unânime. Outro destaque ficou por conta de Luana Silva, que escapou do rebaixamento e seguirá na elite para a parte final da temporada.

O que aconteceu

Griffin Colapinto fez uma bateria de tirar o fôlego contra o italiano Leonardo Fioravanti. Sem a prioridade, o norte-americano decolou para uma onda na direita, completou um giro completo e aterrissou com perfeição. Uma nota dez unânime para os juízes.

Um dos momentos mais incríveis da minha vida. Quando eu completei, levou um tempo pra perceber que era real. 'Estou na prancha? Ok!' Foi louco Griffin Colapinto

A performance colocou o californiano direto na semifinal, onde encara o havaiano Barron Mamiya.

O adversário da final sairá do duelo entre Crosby Colapinto, irmão mais novo de Griffin, e o experiente sul-africano Jordy Smith, que assumiu a liderança do ranking mundial com os resultados desta etapa - ultrapassando Ítalo Ferreira, eliminado precocemente em Margaret.

Luana escapa

Mesmo com a eliminação nas quartas de final, Luana Silva saiu de Margaret River com motivos de sobra para comemorar. A brasileira alcançou seu objetivo principal da temporada: terminar a etapa dentro do top 10 feminino e garantir a vaga na elite para o restante do ano - e também para a temporada de 2026.

Luana Silva escapa do corte do Mundial Imagem: Cait Miers/WSL

O momento decisivo veio nas oitavas de final, quando Luana superou a canadense Erin Brooks por 12,80 a 12,50 em uma das baterias mais apertadas do evento.

Nas quartas, ela acabou eliminada pela atual campeã mundial, Caitlin Simmers, em um duelo de poucas ondas boas. A americana venceu por 9,50 a 8,84.