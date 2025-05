Sinner despacha Rinderknech e pode decretar aposentadoria de Gasquet em Roland Garros

Jannik Sinner estreou com vitória firme em Roland Garros nesta segunda-feira e confirmou a condição de principal favorito ao título em Paris. O número 1 do mundo precisou de 2h17 para vencer o francês Arthur Rinderknech por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 7/5, com uma virada espetacular quando o jogo parecia se arrastar para o quarto set.

Atual campeão do US Open e do Australian Open, o italiano chegou a 15 vitórias consecutivas em torneios de Grand Slam - não perde nesse tipo de evento desde Wimbledon do ano passado. No saibro de Roland Garros, onde ainda busca seu primeiro troféu, deu uma resposta positiva logo na estreia diante de um rival que ousou em casa.

Após a vitória, Sinner fez questão de prestar homenagem a Rafael Nadal, dono de 14 títulos da competição, que cravou sua pegada na quadra central. "O que posso dizer? Todos conhecem o jogador que ele é, mas o ser humano que foi - e ainda é - é o que mais impressiona. Ele nunca mudou com o sucesso. Este estádio deve muito a ele. É um exemplo para todos nós", disse o italiano, visivelmente emocionado ao falar sobre o ídolo espanhol.

O primeiro set foi construído no detalhe. Sinner manteve solidez nos games de saque e controlou a agressividade de Rinderknech com variações de ritmo e deslocamentos profundos. A única quebra da parcial veio no último game, quando o francês cometeu erros consecutivos e cedeu o set por 6/4. Até ali, o equilíbrio era evidente: ambos se arriscavam, mas Sinner já demonstrava maior precisão. Ele terminaria a partida com 28 winners e apenas 17 erros não forçados, contra 32 bolas vencedoras e 47 erros do adversário.

Na segunda parcial, o italiano mudou a abordagem. Jogou mais dentro da quadra, atacou devoluções curtas e quebrou o serviço do francês logo no quarto game. Com a vantagem no placar, passou a ditar o ritmo e fechou o set em 6/3, sem sofrer ameaças reais.

O terceiro set teve roteiro completamente distinto. Rinderknech, empurrado pela torcida parisiense, encontrou um momento explosivo. Com duas quebras consecutivas e atuando com mais profundidade, abriu 4 a 0 e parecia caminhar para levar o jogo ao quarto set. Foi nesse momento que Sinner reagiu. Passou a devolver com mais peso, buscou as linhas com o forehand e aproveitou o desequilíbrio emocional do adversário, que começou a errar bolas fáceis. A virada foi construída com cinco games consecutivos e sacramentada com um 7/5 que arrancou aplausos da arquibancada - mesmo contra o anfitrião.

Na segunda rodada, Sinner terá pela frente um confronto simbólico. Enfrentará o veterano francês Richard Gasquet, de 38 anos, que já anunciou que esta edição de Roland Garros será a última de sua carreira. Com um dos backhands mais icônicos da era moderna, Gasquet venceu o compatriota Terence Atmane por 6/2, 2/6, 6/3 e 6/0 e garantiu o que pode ser sua despedida no palco principal, diante do líder do ranking mundial.

Quem também brilhou no dia foi o grego Stefanos Tsitsipas. Ex-número 3 do mundo e atual 20º, o finalista de 2021 superou o argentino Tomas Etcheverry por 7/5, 6/3 e 6/4. A atuação sólida incluiu bom aproveitamento nas subidas à rede e um saque eficiente, abrindo caminho para uma possível arrancada na chave. Ele encara agora o italiano Matteo Gigante e, se confirmar o favoritismo, pode cruzar com Ben Shelton na sequência antes de um possível duelo com Carlos Alcaraz nas oitavas.

Os anfitriões também marcaram presença de maneira expressiva na primeira rodada. O número 21 do mundo, Ugo Humbert, não deu chances ao australiano Christopher O’Connell e venceu em sets diretos, com parciais de 7/5, 6/3 e 7/6 (7/3). Já Arthur Fils, uma das grandes promessas do tênis francês, teve uma atuação vibrante contra o chileno Nicolás Jarry e triunfou por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/4, 6/7 (6/8) e 6/3, levantando o público local.

Por outro lado, Taylor Fritz voltou a decepcionar no saibro. O norte-americano, número 12 do mundo, caiu diante do alemão Daniel Altmaier por 7/5, 3/6, 6/3 e 6/1 e manteve o retrospecto modesto em Paris. Em nove participações no torneio, só passou das oitavas uma única vez. Altmaier agora enfrenta o tcheco Vit Kopriva, algoz de Thiago Monteiro na rodada de domingo.

Quem também se despediu foi o suíço Stan Wawrinka. Campeão de Roland Garros em 2015, o veterano de 40 anos não resistiu ao britânico Jacob Fearnley, 138º do ranking, e perdeu em sets diretos: 7/6 (8/6), 6/3 e 6/2.