Sinner avança em Roland Garros e marca duelo que pode aposentar Gasquet

Jannik Sinner deu seu primeiro passo em busca do título de Roland Garros com uma bela estreia nesta segunda-feira. O italiano, atual líder do ranking mundial, bateu o francês Arthur Rinderknech (#75 do mundo) em sets diretos, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/5 que incluíram uma impressionante virada no terceiro set.

Na segunda rodada, Sinner vai encarar outro francês e em uma ocasião especial. O veterano Richard Gasquet, de 38 anos, já avisou que esta edição de Roland Garros será o último torneio de sua carreira. Logo, o duelo com o número 1 do mundo pode significar sua despedida das quadras como tenista profissional. Nesta segunda, Gasquet avançou ao derrotar o compatriota Terence Atmane (#121) por 6/2, 2/6, 6/3 e 6/0.

Atual campeão do US Open e do Australian Open, Sinner não sofre uma derrota em torneios do grand slam desde as quartas de final de Wimbledon no ano passado. Ele agora soma 15 triunfos consecutivos nesse tipo de evento.

Como aconteceu

Sinner começou o jogo pressionado, precisando salvar três break points logo no terceiro game. Depois disso, contudo, o italiano cedeu só dois pontos em seu saque. No fim, quem sucumbiu foi Rinderknech, quebrado no décimo game, o que decidiu a parcial em 6/4 para Sinner.

O número 1 do mundo continuou soberano na segunda parcial, quebrando o francês no quarto game e abrindo 4/1 pouco depois. Sinner perdeu apenas três pontos com seu saque em todo o set e manteve a dianteira até fechar o set em 6/3.

Rinderknech esboçou uma reação quando finalmente conseguiu quebrar Sinner no começo do terceiro set. Com a torcida fazendo mais barulho e vibrando a cada ponto, o tenista da casa seguiu tentando agredir e até abriu 4/0 na parcial. O italiano, porém, não se abalou. Devolveu uma quebra no quinto game e outra no nono, quando Rinderknech sacava para fechar a parcial. Pouco depois, o placar estava igualado em 5/5.

O jogo mudou, e o francês colaborou com a virada do favorito. No 11º game, com uma dupla falta e um smash fácil para fora, Rinderknech perdeu o saque outra vez e deu a Sinner a chance de sacar para o jogo. O italiano não desperdiçou.