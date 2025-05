São Paulo x Talleres: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Nesta terça-feira, em confronto válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo recebe o Talleres, no Morumbi, às 19h (de Brasília).

No último sábado, o São Paulo foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0, em pleno Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time do interior paulista foram marcados por Gabriel e Reinaldo, ex-Tricolor, de pênalti. Após o apito final, vaias foram proferidas nas arquibancadas, o que tem se tornado rotina para a equipe de Luis Zubeldía na competição.

Já pela Libertadores, a equipe empatou em 1 a 1 com o Libertad na última quarta, também no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos. O duelo foi marcado pela expulsão precoce do volante Alisson, aos 16 minutos do primeiro tempo, o que condicionou a partida.

Com o resultado, o São Paulo assegurou a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas, se vencesse, poderia ter não só garantido a classificação como também a liderança do Grupo D.

O empate também manteve o jejum de vitórias em casa do São Paulo nesta edição da Libertadores. O time comandado por Luis Zubeldía bateu todos os seus adversários como visitante, mas, atuando diante de sua torcida, ficou no 2 a 2 com o Alianza Lima, do Peru, e no 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai.

O treinador argentino não contará com Alisson (suspenso), Oscar (edema na coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Lucca (entorse no tornozelo direito), Marcos Antônio (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Ruan (dores no joelho direito).

Do outro lado, o Talleres não terá à disposição o meia-atacante Emanuel Reynoso, enquanto o goleiro Guido Herrera e o lateral-direito Gastón Benavídez são dúvidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X TALLERES

Local: Morumbi, em São Paulo, SP



Data: 27 de maio de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Pero Maza



Assistentes: Miguel Rocha e Carlos Venegas



VAR: Francisco Gilabert

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Enzo Díaz, Pablo Maia, Alves, Luciano e Cédric Soares; Lucas Ferreira e André Silva



Técnico: Luis Zubeldía

TALLERES: Burral; Schott, Portillo, Rodríguez e Navarro; Portilla, Ortegoza, Rick, Botta e Galarza; Bustos



Técnico: Cacique Medina