São Paulo pode repetir feito de campanha vitoriosa na Libertadores em 2005

O São Paulo enfrenta o Talleres, nesta terça-feira, em busca de confirmar a liderança do Grupo D da Libertadores. Além disso, o Tricolor paulista tem a chance de igualar um feito conquistado pela última vez na campanha campeã de 2005: a invencibilidade na fase de grupos.

Desde 2005, quando foi campeão, o São Paulo não conseguiu terminar a fase de grupos com uma campanha invicta, em 12 participações. Atualmente, o Tricolor do Morumbis, nos cinco jogos iniciais, venceu três - todos como visitante - e empatou duas vezes.

Quando conquistou o tricampeonato, o São Paulo venceu três partidas e empatou outras três, no então Grupo 3 da Libertadores. A equipe terminou na liderança da chave, com 12 unidades, superando Universidad do Chile, Quilmes e The Strongest.

Estes são os próximos jogos do Tricolor. Tem CONMEBOL Libertadores pela frente: ?? 27/05 (terça-feira), às 19h

?? São Paulo x Talleres-ARG

?? MorumBIS

?? Ingressos em: https://t.co/iCz5soyxBF#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/mhlDBpKnpq ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 25, 2025

Já em 2025, o São Paulo lidera o Grupo D da Libertadores com 11 pontos e busca sua primeira vitória diante de sua torcida. Longe de seus domínios, o time de Zubeldía venceu Talleres (1 a 0), Alianza Lima (2 a 0) e Libertad (2 a o). Em casa, empatou com Alianza Lima (2 a 2) e Libertad (1 a 1).

Garantido de forma antecipada às oitavas de final, o São Paulo busca uma vitória sobre os argentinos para confirmar a primeira colocação no Grupo D. Um empate no Morumbis contra o Talleres, porém, também assegura a liderança na chave para os são-paulinos.