São Paulo encerra preparação para pegar o Talleres; veja time provável

Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o Talleres, em confronto válido pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola nesta terça, no Morumbi, a partir das 19h (de Brasília).

Após aquecimento e trabalhos de fundamentos técnicos e trocas de passes, Luis Zubeldía e sua comissão separaram o grupo, dentre os quais estavam os 11 que devem iniciar a partida com os argentinos, para orientações táticas. Por fim, parte dos atletas ainda trabalhou finalizações.

Para o duelo, o treinador argentino não deverá contar com nove atletas, são eles: Oscar (edema na coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Lucca (entorse no tornozelo direito), Marcos Antônio (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Ruan (dores no joelho direito).

Desta forma, o Tricolor deve entrar em campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Enzo Díaz, Pablo Maia, Alves, Luciano e Cédric Soares; Lucas Ferreira e André Silva.

Pela Libertadores, a equipe vem de empate por 1 a 1 com o Libertad na última quarta, no Morumbis. Com o resultado, o São Paulo assegurou a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas, se vencesse, poderia ter não só garantido a classificação como também a liderança do Grupo D.

O empate também manteve o jejum de vitórias em casa do São Paulo nesta edição da Libertadores. O time comandado por Luis Zubeldía bateu todos os seus adversários como visitante, mas, atuando diante de sua torcida, ficou no 2 a 2 com o Alianza Lima, do Peru, e no 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai.