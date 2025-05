São Paulo descarta lesão, mas Oscar deve ser desfalque contra Talleres na Libertadores

O São Paulo encerrou nesta segunda-feira mais uma atividade preparatória para o duelo diante do Talleres, nesta terça, às 19h, no MorumBis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com dores na parte posterior da coxa esquerda, o meia Oscar realizou exames que descartaram lesão, mas não deve estar à disposição de Luis Zubeldía. Segundo comunicado do clube, o jogador apresenta um edema na região e passará por tratamento intensivo, sendo reavaliado periodicamente.

"O camisa 8 ficará em tratamento intensivo, sendo reavaliado periodicamente quanto à melhora do quadro clínico", informou o São Paulo. Sem previsão de retorno aos treinos, Oscar deve ser preservado no compromisso desta terça. Luciano é o mais cotado para assumir a vaga no meio-campo.

Com 11 pontos, o time tricolor precisa apenas de um empate para confirmar a liderança do Grupo D. O Libertad, segundo colocado com oito, recebe o Alianza Lima no Paraguai. Mesmo com a vantagem matemática, Zubeldía projeta força máxima para manter o bom momento da equipe na competição e encerrar a fase de grupos na primeira colocação.

No treino desta segunda, o elenco são-paulino participou de atividades com foco tático, incluindo posse de bola sob pressão e finalizações. As movimentações priorizaram o entrosamento entre os setores, especialmente diante da ausência de peças importantes como Oscar e Alisson. O volante está suspenso após a expulsão no empate com o Libertad e deverá ser substituído por Bobadilla.

Por outro lado, o atacante Henrique, recuperado de uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, treinou normalmente e está novamente à disposição do técnico. A tendência é que comece no banco de reservas. Já Ferreira, com lesão na fáscia plantar do pé esquerdo, segue como baixa e só deve voltar após o Mundial. Marcos Antônio também permanece no departamento médico.

Com isso, o provável São Paulo para encarar o Talleres tem: Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, Arboleda e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Luciano; Lucas Ferreira e André Silva.

Após a partida com o Talleres, o São Paulo terá mais dois compromissos antes da pausa para o Mundial, diante de Bahia e Vasco, ambos pelo Brasileirão.