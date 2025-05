São Paulo busca ponta na Libertadores e reabilitação no Brasileiro; veja programação

O São Paulo tem pela frente uma semana muito movimentada. O Tricolor disputará a a liderança do Grupo D da Libertadores, além da reabilitação no Brasileirão, após perder do Mirassol por 2 a 0, no Morumbis, no último sábado.

Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo fará o último treino para enfrentar a equipe argentina na competição continental. A preparação curta começou no domingo, menos de um dia após o revés pelo Brasileirão. Luis Zubeldía não deverá contar com Oscar, que teve um edema na coxa esquerda constatado e ficará na parte interna do CT.

O duelo contra o Talleres acontece nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis. O Tricolor paulista, invicto, quer vencer pela primeira vez diante de sua torcida nesta edição de Libertadores.

Garantido de forma antecipada às oitavas de final, o São Paulo busca uma vitória sobre os argentinos para confirmar a primeira colocação no Grupo D. Um empate no Morumbis contra o Talleres, porém, também assegura a liderança na chave para os são-paulinos.

Estes são os próximos jogos do Tricolor. Tem CONMEBOL Libertadores pela frente: ?? 27/05 (terça-feira), às 19h

?? São Paulo x Talleres-ARG

?? MorumBIS

?? Ingressos em: https://t.co/iCz5soyxBF#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/mhlDBpKnpq ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 25, 2025

Na quarta-feira, o São Paulo deve inciar a preparação para o duelo contra o Bahia, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que partiparem de mais minutos contra o Talleres farão um trabalho específico de recuperação física.

Os preparativos para enfrentar a equipe de Rogério Ceni devem seguir a todo vapor até a sexta-feira. Após as atividades no CT da Barra Funda, a delegação são-paulina viaja até Salvador. O duelo contra o Bahia, por sua vez, acontece no sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Atualmente, o time de Luis Zubeldía é o 13º colocado do Brasileirão, com 12 pontos conquistados nas dez primeiras rodadas.