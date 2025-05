Santos acerta parceria com empresa de nutrição esportiva

O Santos acertou uma parceria com a Nutreon nesta segunda-feira. A empresa de nutrição esportiva fornecerá suporte nutricional aos jogadores do profissional masculino e feminino, além das categorias de base.

"Estar ao lado de um clube com tamanha história e legado como o Santos é mais do que uma conquista, é um reconhecimento do nosso propósito. Acreditamos que uma nutrição de excelência é parte essencial da formação de grandes atletas, e vamos entregar isso com o padrão Nutreon de qualidade e ciência aplicada", disse Gabriel Capela, fundador e CEO da Nutreon.

Nutreon é a nova parceira do Santos FC! ? A empresa, que é uma das referências em nutrição esportiva no país, fornecerá suporte nutricional aos jogadores do profissional masculino e feminino, além das categorias de base. Bem-vinda, Nutreon! ?? Saiba mais sobre a parceria no... pic.twitter.com/fF5VbRfgXS ? Santos FC (@SantosFC) May 26, 2025

A Nutreon, fundada em 2016, é um ecossistema de nutrição esportiva que oferece consultoria nutricional personalizada, refeições funcionais ultracongeladas e suplementos clean label. A empresa atende atletas de elite e mais de 90% dos clubes da Série A.

Com reforço extracampo, portanto, Santos volta a jogar nesta quarta-feira, em amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. A bola rola às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). Depois, o time encara o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.