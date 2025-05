'Sabedoria em não chamar Neymar'; PVC e Hernan analisam lista de Ancelotti

A primeira convocação da seleção brasileira por Carlo Ancelotti foi positiva na opinião de Paulo Vinícius Coelho, o PVC, e André Hernan, que debateram o tema no De Primeira.

Hernan ressaltou que a lista mostra que Ancelotti já deu palpites para montar uma "estrutura interessante"; PVC destacou que o treinador mostrou sabedoria em vários momentos, como ao não chamar Neymar

Hernan: Convocações merecidas

Gostei muito da apresentação. Foi discreta e eficiente. E a convocação você percebe que tem muito da opinião do Ancelotti, do conhecimento dos jogadores e tem também o conhecimento das pessoas que trabalham na CBF. [...] É uma seleção interessante do ponto de vista dos jogadores e de encaixe. Agora é o trabalho. Achei merecida a convocação para muitos jogadores que estão chegando.

André Hernan

PVC: Mais sabedoria que conhecimento

Nesse primeiro dia, o Ancelotti demonstra mais sabedoria que conhecimento - esse ele vai ter que mostrar no campo. Sabedoria de entender que, por maior que ele seja como treinador no futebol mundial - e não é um revolucionário -, ele está chegando em um lugar que precisa conhecer. Então, ele chegar dizendo que vai aprender português rápido [...] e responder em espanhol enquanto isso, que ele entende que é o que vamos entender melhor, é sabedoria.

Tem sabedoria em não convocar o Neymar. Tem sabedoria em ouvir o Juan e o Rodrigo Caetano - e tem sete jogadores que atuam no Brasil na lista. O primeiro dia é de saber ouvir, de saber se colocar. Foi mais sabedoria que conhecimento.

Paulo Vinícius Coelho

