Rogério Ceni reclama de pênalti marcado para o Grêmio na vitória sobre o Bahia

O Bahia perdeu para o Grêmio, neste domingo, por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. Depois do jogo, o técnico Rogério Ceni criticou a arbitragem por conta do pênalti marcado a favor do Imortal, que garantiu a vitória.

"O erro do árbitro é dar o pênalti. Depois que ele vai ao VAR, já não é mais erro. Aí já é uma outra coisa, não sei dizer o que é, mas deixa de ser um erro. É triste ver a arbitragem brasileira se submeter. Eu sempre falo que não adianta ficar pressionando os árbitros dentro do campo, porque é difícil apitar. Mas no momento em que para o jogo, você tem a oportunidade de corrigir aquele erro que você cometeu, vai ao VAR e mantém a decisão, isso deixa de ser um erro. Aí já é uma coisa bem mais grave", disse Rogério Ceni em entrevista coletiva.

O lance em questão aconteceu no começo do segundo tempo. Martin Braithwaite foi lançado dentro da área e dividiu com o goleiro Marcos Felipe. O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti em campo e foi chamado para revisar sua decisão no VAR.

Mesmo assim, a penalidade foi mantida e o dinamarquês marcou o gol da vitória do Grêmio, aos 15 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Bahia caiu para a 7ª posição, com 15 pontos. Por outro lado, o Imortal subiu para a 12ª colocação, com 12 pontos conquistados.

"Com relação ao jogo, eu acho que nós tivemos um primeiro tempo, onde nós dominamos, onde nós tivemos a oportunidade de chegar muito próximo ao gol, mas acho que faltou um pouco de ambição para a gente ganhar o jogo. O erro do árbitro é crucial e determinante para que o Grêmio vença, mas nós podemos ainda conseguir coisas melhores dentro de uma partida. Se a gente tiver um pouco mais de ambição de fazer gol, de finalizar, de chutar. A gente não pode esconder também as nossas deficiências ou o que a gente podia ter feito de melhor até chegar ao erro do árbitro", analisou Rogério Ceni.

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Internacional, pela sexta rodada da Copa Libertadores, no Beira-Rio. A equipe do técnico Rogério Ceni ocupa a 3ª posição do grupo F, com sete pontos. O Colorado é o vice-líder da chave, com oito pontos.

Bahia solta nota em protesto contra a arbitragem

Ainda neste domingo, após o final da partida, o Bahia publicou, nas redes sociais, uma nota em protesto contra a arbitragem na partida contra o Grêmio.

"O Esporte Clube Bahia SAF vem a público lamentar a arbitragem da partida deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A atuação do senhor Bruno Arleu de Araújo foi marcada por falhas graves, em especial no lance de um pênalti inexistente, que comprometeu diretamente o andamento e o resultado do jogo", escreveu o Bahia.

O clube baiano ainda relembrou as recentes reclamações do próprio Grêmio contra a arbitragem, nas partidas contra São Paulo e CSA, e revelou que enviou um ofício à CBF antes da partida contra a equipe gaúcha.

"Os erros surgem imediatamente após reclamação formal da equipe adversária junto à CBF também sobre a arbitragem nacional. O Bahia chegou a enviar ofício prévio à confederação, preocupado com o clima criado durante a semana. Em vão. O respeito às regras do jogo e a lisura nas decisões dos árbitros são fundamentais para a integridade do esporte", completa a nota.