Roger Machado comenta empate com Sport e erro do goleiro Anthoni: "Falha técnica"

Neste domingo, o Internacional visitou o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, e voltou para casa com o empate em 1 a 1, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão rubro-negro abriu o placar após falha do goleiro Anthoni, e Roger Machado procurou levantar o moral do arqueiro colorado.

#SPTxINT | 1-1 | 2T | 54? - Jogo encerrado. Com gol de Gustavo Prado, Inter empata com o Sport, na Ilha do Retiro, por 1 a 1 . Colorado voltará a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Bahia. TODOS AO GIGANTE! ?? #JuntosFazendoHistória pic.twitter.com/5NCcBYi3DC ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 25, 2025

"Foi uma falha técnica. Ele falhou hoje, mas, nos outros jogos, ele demonstrou a desenvoltura de sempre. Eu nunca gosto de analisar o erro individual. Também tivemos, no meio de campo, uma outra perda de bola em seguida. Então, é um erro individual dentro de um contexto coletivo", disse o treinador.

Roger também falou sobre a dificuldade do Internacional em abrir o placar, já que saiu atrás no marcador em nove dos últimos 12 jogos que disputou.

"Setenta e cinco por cento das vezes que se sai à frente do placar, você ganha o jogo. Isso é dado estatístico. E todos esses jogos colocam um complicador muito grande para o jogo, que é alterar completamente a estratégia que as duas equipes propõem. Depois do gol de hoje, o Sport desceu suas linhas e passou a nos contra-atacar, algo que nós deveríamos fazer. A torcida da casa também empurra o time da casa para dentro do campo adversário, e isso gera uma pressão. Então, não há uma única explicação. Nós buscamos solucionar esses problemas. O fato é que eles têm se repetido, e isso gera um desgaste", afirmou.

O Internacional é o 14º colocado do Brasileirão, com 11 pontos. A equipe venceu dois jogos, empatou cinco e perdeu três. Na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), receberá o Bahia pela Libertadores, valendo vaga na segunda fase da competição.