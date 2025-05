Richarlison comemora retorno à seleção com Ancelotti: 'Foram 586 sem sentir esse gostinho'

Após mais de um ano e meio longe da seleção brasileira, Richarlison comemorou com emoção sua volta à equipe nacional. O atacante do Tottenham foi um dos nomes escolhidos por Carlo Ancelotti para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, ele celebrou: "Foram 586 dias sem sentir esse gostinho. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta! Vamo, Brasil".

Richarlison não era convocado desde outubro de 2023. Sua última partida com a camisa do Brasil foi justamente na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias. Aos 28 anos, ele soma 20 gols em 48 partidas - foi o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Catar, com três gols.

Durante a coletiva de apresentação de sua primeira convocação oficial, Carlo Ancelotti explicou os critérios para chamar o atacante. "Eu treinei o Richarlison no Everton, mas não é que vejo apenas isso. Essa convocação fizemos juntos, avaliando o momento e todas as dificuldades que temos com jogadores suspensos, como André e Raphinha. Conheço Casemiro e Richarlison, nesse sentido, eles tiveram vantagem, mas todos terão nesse tempo", afirmou o italiano.

Outro retorno marcante foi o de Casemiro, volante do Manchester United, que também não defendia a seleção desde o jogo contra o Uruguai, em outubro de 2023. Na data Fifa de março de 2024, foi convocado por Dorival Júnior, mas acabou sendo cortado e não jogou. Agora, volta com respaldo de Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid.

"Para falar do Casemiro, na minha opinião, ele é um grande jogador. Tive a sorte de estar com ele. Eu acho que a seleção precisa desse tipo de jogador, que tem carisma, personalidade, talento. No futebol moderno, é preciso acrescentar atitude, compromisso, sacrifício - e isso o Casemiro tem", completou Ancelotti. O volante soma 75 jogos e sete gols pela seleção.

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em junho, com dois jogos decisivos. Primeiro, encara o Equador no dia 5, fora. Depois, recebe o Paraguai no dia 10. A seleção ocupa atualmente a 4ª colocação na tabela, com 21 pontos, atrás de Argentina (31), Equador (23) e Uruguai (21).