Renato Moicano abre o jogo e revela única luta que abalou sua confiança

Renato 'Moicano' sempre se destacou pela confiança com que encara qualquer desafio no octógono. No entanto, em entrevista recente ao canal 'Sexto Round', o brasileiro fez uma confissão incomum: após enfrentar Rafael Fiziev, pela primeira vez em sua carreira, sentiu que talvez não tivesse as ferramentas necessárias para sair vitorioso.

Durante o embate, o atleta da American Top Team vivenciou uma sensação rara - algo que normalmente não o acompanha em suas lutas. Enquanto buscava impor seu ritmo, surgiu uma percepção desconfortável, como se estivesse diante de um obstáculo além do habitual. O duelo aconteceu em 2020, durante o card do UFC 256.

"O único cara que eu achei que não poderia vencer, depois da luta, foi o Fiziev. Eu achei ele muito bom. Tive essa sensação lá na hora da luta: bateu de frente, eu tentei uma queda, e quando vi o soco pensei: 'O que eu tô fazendo aqui, véi?'. Mas fora isso, eu apanhei muito mais pro Rafael dos Anjos... A luta com o Fiziev foi a única em que eu bati e senti que o striking dele era muito melhor do que o meu. Mas eu não acho que perderia pra ele de novo", revelou o brasiliense.

Moicano no UFC

Renato Carneiro, nome de batismo do lutador, estreou no Ultimate em dezembro de 2014, com uma finalização sobre Tom Niinimaki. Após passagem bem-sucedida pelos pesos-penas (66 kg), o atleta migrou para os pesos-leves (70 kg). Na categoria até 70 kg encontrou estabilidade e acumulou vitórias expressivas. Atualmente ocupa a 10ª posição no ranking da divisão.

O ano de 2024 foi particularmente positivo para o brasileiro, que saiu invicto em três apresentações. No entanto, sua sequência foi interrompida em janeiro de 2025, ao encarar Islam Makhachev em disputa de cinturão no UFC 311. O combate terminou ainda no primeiro round, com vitória do russo por finalização. Mesmo com o revés, Moicano segue como um nome relevante na elite dos leves, somando 20 triunfos, seis derrotas e um empate no cartel profissional.

