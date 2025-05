Red Bull Bragantino recebe Juventude em busca de reabilitação para seguir no pelotão da frente

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino recebe o Juventude nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela décima rodada da competição. Após perder para o líder Palmeiras na última rodada, o time paulista tenta retomar o embalo que o mantém entre os primeiros colocados da tabela, com 17 pontos. Na Copa do Brasil, a equipe de Bragança mostrou sua força ao golear o Criciúma por 6 a 0 e garantir vaga nas oitavas de final.

O Juventude, por sua vez, vive realidade oposta. A equipe gaúcha está na zona de rebaixamento, com oito pontos, e não vence o rival fora de casa desde 2021. Na rodada anterior, segurou um empate por 1 a 1 com o Fluminense em Caxias do Sul, mas sabe que precisa somar pontos longe do Alfredo Jaconi para escapar da parte de baixo da tabela.

O confronto será o 15º entre os clubes na história, com equilíbrio no retrospecto: seis vitórias do Bragantino, cinco do Juventude e três empates. A última vez que os gaúchos venceram fora de casa no duelo foi há quatro anos.

No Bragantino, o técnico Fernando Seabra terá desfalques importantes no ataque e na lateral. Agustín Sant'Anna, Henry Mosquera e Fernando seguem no departamento médico, enquanto Pitta, ainda em recuperação de um estiramento na coxa, deve ser preservado mais uma vez.

"Sabemos da importância de vencer em casa para manter nossa consistência na tabela. Precisamos controlar o jogo desde o início e aproveitar as oportunidades que criarmos", destacou Seabra.

Do lado do Juventude, mudanças devem ocorrer na equipe titular. Ewerthon, recuperado de um quadro gripal, deve reassumir a lateral direita no lugar de Reginaldo, enquanto Alan Ruschel segue na esquerda. No setor ofensivo, Gabriel Taliari e Gilberto não devem atuar juntos novamente, como aconteceu diante do Fluminense.

Giovanny surge como opção pelos lados, e Matheus Babi deve ser mantido como referência na área. O lateral Felipinho continua no departamento médico, e o atacante Ênio, apesar de ter treinado normalmente durante a semana, não deve ser relacionado por estar envolvido em caso de manipulação de resultados.

"O foco é ganhar o jogo. Vamos nos mobilizar, mas se não ocorrer, que a gente jogue organizado e não perca, porque precisamos quebrar essa sequência negativa de três derrotas seguidas", afirmou o técnico Tencati.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X JUVENTUDE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

JUVENTUDE - Gustavo, Ewerthon (Reginaldo ) Wilker Àngel, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Taliari (Giovanny) e Gilberto. Técnico: Cláudio Tencati,.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).