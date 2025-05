Bragantino bate Juventude com golaço de falta sob olhares de 'primo' alemão

O RB Bragantino venceu o Juventude nesta segunda-feira por 1 a 0, em confronto pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. Sob olhares do "primo" alemão RB Leipzig, Jhon Jhon marcou golaço de falta para dar a vitória no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista.

Com a vitória, o Massa Bruta chegou a 20 pontos conquistados no torneio e se manteve na 4ª colocação. O Juventude continua no Z4, na 19ª posição, com oito pontos.

O RB Leipzig, da Alemanha, assistiu ao confronto direto do estádio do Bragantino - alguns jogadores, como Xavi Simons, estavam presentes na vitória do Massa Bruta. O time alemão, que também tem vínculo com a Red Bull, disputa amistoso contra o Santos nesta quarta-feira.

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo final de semana: o Bragantino visita o Vasco no sábado, às 21h (de Brasília), enquanto o Juventude recebe o Grêmio no dia seguinte, às 16h.

Jhon Jhon faz golaço de falta

Xavi Simmons e Loïs Openda comemoram o gol de Jhon Jhon contra o Juventude. ?????@RBLeipzig em Bragança Paulista . pic.twitter.com/P3h0uPQQbU -- Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 27, 2025

O camisa 10 dos donos da casa foi destaque no primeiro tempo, marcando golaço de falta aos 49 minutos. Jhon Jhon foi derrubado na entrada da grande área por Mandaca e cobrou ele mesmo a infração, acertando o ângulo esquerdo do goleiro Gustavo. Foi o Massa Bruta que dominou a partida, ainda que o Juventude tenha acertado o travessão em lance de escanteio.

O duelo foi marcado também por confusão durante cobrança de lateral. Capitão do Juventude, Alan Ruschel se abaixou para pegar a bola e foi acertado por chute do atacante Thiago Borbas. O meia Caique, dos visitantes, foi para cima do rival e um empurra empurra foi instaurado na partida. Ao fim, foram dois amarelos dados pelo árbitro para cada lado.

Juventude volta mais organizado, mas não adianta

Os visitantes melhoraram no segundo tempo, com boa atuação de Nenê. Na reta final, o Juventude teve mais controle de bola, mas não conseguiu converter a posse em gols. Ainda que o atacante Sasha tenha entrado na equipe da casa, o Bragantino pouco apareceu na zona ofensiva.

O jogo teve muitas faltas e até expulsão de Lucas Barbosa - ao todo, foram 39 infrações (22 pelo lado visitante, e outras 17 pelo Massa Bruta). Lucas Barbosa foi expulso após acertar o braço no rosto de Alan Ruschel e receber o segundo amarelo.