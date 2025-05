Primeira lista de Ancelotti tem 5 do Flamengo e volta de Casemiro; Neymar fica fora

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atacante Neymar ficou fora da primeira lista de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, mas o treinador italiano deixou claro que conta com o camisa 10 para buscar o título na Copa do Mundo de 2026.

O jogador do Santos voltou ao Brasil este ano após passagem apagada e marcada por lesões no Al Hilal, da Arábia Saudita, e também tem jogado poucas partidas desde o retorno ao time que o revelou devido a problemas físicos.

Em sua primeira entrevista coletiva como técnico da seleção brasileira, Ancelotti revelou que conversou com Neymar para explicar a ausência na primeira convocação feita por ele, para os jogos com Equador e Paraguai, pelas eliminatórias do Mundial, em junho.

“Tentei selecionar jogadores que estão bem. Ele é muito importante e contamos com ele, mas ele tem jogado pouco", disse o técnico em entrevista na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“No caso de Neymar, contamos com ele na sua melhor versão, e todos esperamos que ele esteja pronto para o Mundial. Falei com ele para explicar isso“, acrescentou.

A primeira lista de jogadores convocados por Ancelotti trouxe surpresas, como a presença de cinco jogadores do Flamengo: Alex Sandro, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Gerson.

A convocação também marcou a volta do experiente volante Casemiro, que atuou com o novo técnico do Brasil nos tempos de Real Madrid.

"Casemiro é um grande jogador e o Brasil precisa de talento, carisma, personalidade, atitude, sacrifício... tudo isso ele tem“, afirmou.

O treinador prometeu montar uma equipe capaz de enfrentar qualquer seleção do mundo, e disse que não terá um esquema tático pré-definido.

“Não gosto de time com só uma identidade. Se queremos algo bom e com êxito, tem momentos diferentes. Pressão alta, bloco baixo, jogo propositivo, jogo reativo. Não pode ser apenas uma única identidade“, disse.

Ancelotti assumiu oficialmente a seleção brasileira nesta segunda-feira com a missão de recuperar o time de um momento difícil e prepará-lo para buscar o hexacampeonato mundial na Copa do Mundo de 2026.

Veja a lista de jogadores convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo)

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta) e Gerson (Flamengo)

Atacantes: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Vini Júnior (Real Madrid)