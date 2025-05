Presidente da CBF celebra chegada de Ancelotti e garante "total autonomia" ao treinador

Carlo Ancelotti é o novo treinador da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, o italiano de 65 anos foi devidamente apresentado e fez a sua primeira convocação no comando da Canarinho. A chegada do técnico foi celebrada pelo recém-eleito presidente da CBF, Samir Xaud.

O novo mandatário da confederação garantiu que Ancelotti e sua comissão técnica terão total autonomia para trabalhar à frente da Seleção.

"Muitas pessoas costumam banalizar a palavra história. E hoje, aqui, estamos fazendo história. A CBF contrata um dos maiores técnicos do mundo, um cara muito experiente, que ama o futebol brasileiro, com uma experiência com jogadores brasileiros. A CBF fica muito feliz com esse contrato. Acreditamos muito no trabalho da comissão técnica junto com ele. A CBF vai dar total autonomia de trabalho para você, Carlo, e sua equipe. O que nós queremos é colocar novamente a Seleção Brasileira onde ela merece", declarou Samir pouco antes da convocação.

"A instituição CBF está muito feliz e espero que todos os brasileiros estejam também com esse momento histórico", completou o presidente.

O primeiro compromisso de Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira será contra o Equador, no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.

"Obrigado, Samir, pela confiança no nosso trabalho. É motivo de honra poder estar ao lado do treinador mais vitorioso do mundo, mas que vem para a maior Seleção de todas. Mais do que o trabalho e a trajetória do mister, vocês terão a oportunidade de conviver, e existe uma fórmula de sucesso por trás de tudo isso. E é a gestão de pessoas que ele faz, e a simplicidade com que ele faz. [Ele] Tem uma enorme honra e carinho com o nosso país. É a pessoa mais indicada para estar à frente da nossa Seleção", finalizou Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF.

Ancelotti, que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação do Brasil nas Eliminatórias. A Seleção venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa o quarto lugar, com 21 pontos - atrás de Uruguai, Equador e Argentina. As seis primeiras equipes se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.