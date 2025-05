Por que Mbappé levou Chuteira de Ouro mesmo com menos gols que 2º colocado

Mbappé conquistou sua primeira Chuteira de Ouro da carreira logo em sua primeira temporada pelo Real Madrid.

O que aconteceu

A disputa pelo prêmio de maior artilheiro da Europa em 2024/25 foi acirrada. Mbappé só assumiu a liderança no último sábado (24), com os dois gols da vitória de 2 a 0 sobre a Real Sociedad, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol. Vale lembrar que, para a disputa da Chuteira de Ouro, são contabilizados apenas os gols das ligas.

Mbappé foi a 31 gols na La Liga e chegou a 62 pontos. Assim, superou o vice-líder Viktor Gyokeres (Sporting) e o terceiro colocado Mohamed Salah (Liverpool), encerrando a temporada no topo da artilharia das ligas europeias.

O sueco Gyokeres fez 39 gols, oito a mais que Mbappé. Porém, os gols do Campeonato Português têm coeficiente menor (1,5 ponto por gol) em comparação com os das cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália), que rendem dois pontos por bola na rede.

Além dos pontos, outro fator tornou o desafio de Gyokeres ainda maior. Isso porque a liga portuguesa conta com apenas 34 partidas na temporada, quatro a menos que os campeonatos Espanhol e Inglês, por exemplo, ambos com 38.

O atacante sueco terminou a competição com incrível média de 1,18 gol por jogo. Mbappé teve 0,91 de média (31 gols em 34 jogos), enquanto Salah ficou com 0,76 (29 gols em 38 jogos).

Gyokeres celebra gol do Sporting Imagem: Gualter Fatia/Getty Images

O brasileiro Jardel segue sendo o último jogador fora das cinco principais ligas europeias a levar a Chuteira de Ouro. O ex-atacante marcou 42 gols em 30 jogos pelo Sporting em 2001/02 e ficou com o troféu, assim como já havia feito em 1998/99, quando fez 36 gols em 32 partidas com a camisa do Porto.

Como ficou o top 5 da Chuteira de Ouro

Mbappé - 31 gols (62 pontos) Gyokeres - 39 gols (58,5 pontos) Salah - 29 gols (58 pontos) Lewandowski - 27 gols (54 pontos) Harry Kane - 26 gols (52 pontos)

Os coeficientes das ligas europeias

Os campeonatos dos cinco principais países do ranking da UEFA têm coeficiente 2, enquanto os países classificados entre o 6º e o 22º lugar têm fator 1,5. Já as ligas dos demais países têm um como coeficiente.