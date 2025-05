Perto de jogo decisivo na Sula, Fluminense tem bom histórico contra times colombianos

Após vencer o Vasco por 2 a 1 no sábado, pelo Brasileirão, o Fluminense mira outro jogo muito importante na temporada. Nesta quinta, a equipe de Renato Gaúcho enfrenta o Once Caldas-COL, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida que vale a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Diante de um confronto tão decisivo, o Fluminense se agarra em seu ótimo retrospecto contra times colombianos: Em 13 jogos, são nove vitórias do Tricolor, um empate e três derrotas.

Especificamente contra o Once Caldas, a história é um pouco diferente, pois as equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente pela estreia dos clubes nesta edição da Copa Sul-Americana. Em campo, vitória do Fluminense por 1 a 0, na Colômbia.

Situação na Sul-Americana

A partida desta quinta é decisiva para ambas as equipes. O líder do grupo é o próprio Once Caldas, com 12 pontos. O Fluminense vem logo atrás, com dez. Na competição, apenas o primeiro colocado da chave avança diretamente às oitavas de final. Portanto, o vencedor do duelo garante a liderança e, em caso de empate, a vaga fica com os colombianos.

Caso termine em segundo, o Fluminense disputará um playoff, contra uma equipe que foi terceira colocada na fase de grupos da Copa Libertadores.