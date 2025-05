Pamela Rosa e Gabryel Aguilar são campeões do street do STU National Florianópolis

Pamela Rosa, skatista olímpica e bicampeã mundial, e Gabryel Aguilar conquistaram os títulos na modalidade Street do STU National em Florianópolis, neste domingo.

A atleta conquistou o torneio após abrir o supercílio no treino desta semana. Ela foi campeã com a nota 80,24, superando Rafaela Murbach (73,93) e Maria Almeida (67,51), que completaram o pódio no feminino.

"Sempre tive muita vontade de andar aqui e de conhecer Floripa. Não pude vir no ano passado. Acabei tendo esse imprevisto no treino, fiquei com o lado esquerdo do corpo bem dolorido, um pouco travado, machuquei o canto do olho. Mas hoje consegui me superar e estou muito feliz. Esse título não é só pra mim, mas para todos aqueles que me ajudaram a fazer isso acontecer. Se não estava 100%, o que vale é estar com saúde, com sorriso no rosto e me divertindo. Queria aproveitar e agradecer ao STU por mais um grande evento", celebrou Pamela.

Já Gabriyel Aguilar foi campeão em Florianópolis com a nota 90,56, único a entrar no "9 Club" na final. A grata surpresa do Street masculino foi o jovem carioca Matheus Mendes, de apenas 15 anos, que conquistou o segundo lugar, com a nota 87,05. Ivan Monteiro, atual campeão brasileiro, terminou em terceiro (83,75).

"Primeiramente, só posso agradecer a Deus por proporcionar tanto. Fico até emocionado, porque vim da 19, comunidade lá em Interlagos, sou da quebrada e sei como foi o 'meu corre'. Hoje em dia, vivo do que faço, ganho minha grana com o skate e posso ajudar minha família, ajudar em casa. Obrigado a todos meus patrocinadores que acreditam em mim. Estou muito feliz e realizado. Skate é uma constante evolução e salva vidas. E obrigado ao STU por movimentar a cena dos campeonatos pelo Brasil e, agora, também no exterior", comemorou Gabryel.

Helena Laurino vence no Park

A jovem Helena Laurino, de apenas 13 anos de idade, foi a grande campeã da modalidade Park na etapa de Florianópolis do STU National. A skatista desbancou as atletas olímpicas Isadora Pacheco e Yndiara Asp, que completaram o pódio, para ficar com o título.

"Dei um Flip, um McTwist, um Body Varial e outras manobras na minha linha. Demorei a encaixar tudo na mesma volta, mas deu certo. É muito legal poder subir ao pódio com dois nomes que sempre me inspiraram, desde que iniciei no skate. E tudo começou quando eu tinha 6 anos. E minha primeira competição foi aos 7?, disse Helena.

Já na final do Paraskate, Vini Sardi conquistou seu 10º título de STU e subiu ao pódio ao lado de Ítalo Romano e Jota Ribeiro.