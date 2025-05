Palmeiras x Bragantino: saiba onde assistir ao jogo do Brasileirão sub-17

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida será disputada na Arena Barueri, a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir?

O duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino terá transmissão da TV Palmeiras, no Youtube.

Como chegam as equipes?

As Crias da Academia buscam a segunda vitória na competição. Na estreia, a equipe foi superada pelo Atlético-MG, em Contagem (MG), por 2 a 0. Já na última rodada, venceu o Juventude por 2 a 0, na Arena Barueri (SP). O Verdão é o 14º, com três pontos.

O Bragantino, por sua vez, está na liderança da competição, com 100% de aproveitamento. A equipe goleou o Fluminense na estreia, por 4 a 0, em Atibaia (SP). Já no último jogo, venceu o Grêmio por 3 a 2, em Eldorado do Sul (RS).

Arbitragem

Não divulgado.