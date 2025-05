Palmeiras perde mais pênaltis que jogos no Allianz no ano: 'Não há razão'

O Palmeiras tem um problema grave com as cobranças de pênalti em 2025 e segue em busca de um batedor decisivo para resolver isso.

O que aconteceu

O Alviverde tem apenas 50% de aproveitamento nas cobranças de pênalti na temporada. A equipe teve oito pênaltis a favor, mas só converteu quatro. Piquerez teve a chance de abrir o placar contra o Flamengo logo cedo, mas bateu muito mal, e Rossi defendeu.

O Palmeiras perdeu mais pênaltis do que jogos no Allianz Parque na temporada (o Palmeiras disputou 13 jogos no Allianz no ano e perdeu 3). O número é o mesmo se somar a derrota do Palmeiras contra o Novorizontino, no Paulistão, que foi disputado na Arena Barueri.

Estêvão (2), Raphael Veiga e Piquerez foram os nomes que já desperdiçaram pênaltis no ano. O pênalti desperdiçado por Raphael Veiga pesou na disputa pelo título do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

Apenas Flaco López passa ileso entre os cobradores do Palmeiras. O argentino bateu um e fez contra o Sport. Piquerez bateu três, fez dois (contra Sport e Sporting Cristal) e perdeu agora contra o Fla. Estêvão errou os dois (contra Ceará e Corinthians), e Veiga converteu na semifinal do Paulistão contra o São Paulo, mas perdeu na final.

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira que esteve à beira do campo, afirmou que não há desculpas para tantos pênaltis errados. E prometeu que a equipe vai melhorar nesse quesito.

Trata-se de um momento decisivo do jogo. Um pênalti é a chance mais clara que existe no futebol, e temos que ser eficazes. Hoje, isso fez toda a diferença: ser eficaz. Sabíamos que, se saíssemos na frente, tornaríamos a tarefa do Flamengo muito mais difícil. E precisamos melhorar nesse aspecto, apenas isso. João Martins

"Há momentos assim. Na época, o Veiga chegou a fazer 23 seguidos. Mas agora só nos resta melhorar. Não há desculpas. Não há razão para termos errado 4 em 8, certo? Precisamos trabalhar mais", acrescentou.

O resultado contra o Flamengo embolou a briga pela liderança do Brasileirão. O Alviverde estacionou nos 22 pontos, o Flamengo foi a 21, e o Cruzeiro tem 20. O Palmeiras poderia ter uma vantagem de sete pontos para o Fla, mas agora só tem um.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Alviverde já garantiu a melhor campanha de seu grupo e a geral, mas o jogo marca a despedida de Estêvão no Allianz.