Grandes campeões e fim de maldição: os europeus que voltaram à 1ª divisão

A reta final da temporada 2024/25 na Europa já decretou o retorno de clubes tradicionais às elites de seus países e também o fim de uma "maldição" na Alemanha.

Campeões de volta à Premier League

O tricampeão inglês Leeds foi campeão da Championship e retornou à Premier League. O time, que já venceu a primeira divisão inglesa em 1968/69, 1973/74 e 1991/92) e também soma títulos de copas nacionais. Nesta temporada, a equipe conquistou a taça com os mesmos 100 pontos do Burnley, mas levando a melhor nos critérios de desempate.

O Burnley também subiu e volta a disputar a elite nacional, da qual se sagrou campeão duas vezes. O último título da Premier League conquistado pela equipe foi mais de 60 anos, em 1959/60, e o primeiro há um século, em 1920/21.

Jogadores do Sunderland comemoram vitória nos playoffs de acesso à Premier League Imagem: Lee Smith/Reuters

Hexacampeão da Inglaterra, o Sunderland também confirmou o acesso. A equipe terminou em quarto, mas venceu a disputa nos playoffs e carimbou a terceira e última vaga à Premier League na próxima temporada. O clube venceu seus três primeiros troféus ingleses na década de 1890 e início dos anos 1900, com o último título sendo há 89 anos.

Fim de maldição na Alemanha

O Hamburgo enfim retornou à Bundesliga. O clube perdeu na última rodada e ficou sem o título da segunda divisão, mas terminou na vice-liderança e assegurou uma das duas vagas diretas.

A tradicional equipe nunca havia sido rebaixada e ostentava o feito com um relógio no estádio até 2018. A contagem foi interrompida após 54 anos, 260 dias, 22 horas, 28 minutos e 21 segundos consecutivos integrando a elite do futebol alemão. No ano seguinte, o relógio foi removido do Volksparkstadion.

Relógio mostra o tempo do Hamburgo na primeira divisão do Campeonato Alemão Imagem: Axel Heimken/AFP Photo

Desde então, o clube sofria com a "maldição do relógio", batendo na trave nas últimas sete temporadas. O Hamburgo ficou quatro vezes em quarto, muito perto de subir, e perdeu duas vezes a disputa pelo acesso após terminar em terceiro.

Já o Colônia, campeão deste ano, é outro que está de volta à elite. O tricampeão alemão passou apenas um ano na segunda divisão após o seu último rebaixamento.

Clássico parisiense na 1ª divisão

O Paris FC retornou à elite francesa após 46 anos. A equipe assegurou o vice-campeonato com 69 pontos, dois a menos que o campeão Lorient.

Com isso, a capital francesa voltará a ter um clássico na primeira divisão depois de 35 anos. O último jogo ocorreu em 1990, entre PSG e Racing-Paris.

Os estádios Jean-Bouin e Parque dos Príncipes são "vizinhos" em Paris, na França Imagem: Divulgação/Wikipedia

A equipe ainda mudará de estádio e será vizinha do PSG. O clube deixará o Estádio Chaléty e passará a mandar seus jogos no Estádio Jean-Bouin, que fica ao lado do Parque dos Príncipes. As arenas utilizadas pelos dois clubes estão separadas por uma faixa de pedestres, a menos de 50 metros de distância.

Quem subiu nas grandes ligas europeias

Alemanha

Colônia Hamburgo Elversberg/Heidenheim (playoffs)

Espanha

*Ainda na última rodada

França

Lorient Paris FC Metz

Inglaterra

Leeds Burnley Sunderland (playoffs)

Itália