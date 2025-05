Neymar terá noite de NBA e amistoso 'de negócios' antes de possível adeus

O Santos voltou a vencer no Brasileirão após cinco jogos, após bater o Vitória fora de casa por 1 a 0. Neymar, que entrou durante o segundo tempo, participará da transmissão ao vivo de um jogo da NBA e ainda disputará um amistoso "de negócios" nesta semana. Isso antes da próxima partida oficial do clube, na possível despedida do craque na Vila Belmiro.

O camisa 10 do Santos fará live no Disney+, hoje, reagindo ao jogo entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, pela NBA. Neymar participará da transmissão ao vivo junto à outras personalidades, como o jogador Bruninho, do vôlei, e o cantor Felipe Araújo, fazendo comentários entre lances importantes da partida, a partir das 21h20 (de Brasília) desta segunda-feira.

Na quarta, o camisa 10 terá pela frente o amistoso "de negócios" entre Santos e RB Leipzig, envolvendo dois de seus patrocinadores: Puma e Red Bull. O duelo contra o time alemão está marcado para as 19h e acontecerá no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, nova casa do RB Bragantino, em Bragança Paulista.

Já no próximo domingo, o Santos se concentra para receber o Botafogo, em partida que pode ser a última de Neymar atuando na Vila Belmiro com a camisa do Peixe. Ele tem contrato até dia 30 de junho e ainda não anunciou renovação. O alvinegro praiano só não volta a jogar em casa em julho.

Depois do Botafogo, o Peixe volta a campo no dia 12 de junho, contra o Fortaleza, no Ceará - este será o último compromisso antes da pausa para o Super Mundial de Clubes.