Netflix anuncia produção de documentário sobre o Santos e a volta de Neymar

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira, que está produzindo um documentário sobre o Santos e a volta de Neymar. A obra ainda não tem data para ser lançada.

Segundo a plataforma de streaming, o documentário "conta sobre os anos mais difíceis do time da vila, desde a morte de Pelé ao rebaixamento e a volta à primeira divisão e sobre a missão de Neymar Jr. de ajudar o Santos voltar à glória".

???? Segurem aí essa lista de séries, filmes, reality shows e documentários brasileiros que eu tô produzindo neste ano. Quando tiver datas aviso. ???? pic.twitter.com/YJVyGwEE6B ? netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 26, 2025

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o "doc sobre o Santos e a volta de Neymar Jr." é uma parceria da Netflix com o Peixe, e não com o meia-atacante. O dinheiro, portanto, entra nos cofres da equipe paulista.

A diretoria, contudo, deve usar essa verba para pagar Neymar. O contrato de cinco meses garante ao atleta ao menos R$ 21 milhões por mês, entre direito de imagem e salário. Ao todo, até o final do acordo (30 de junho), o Alvinegro Praiano terá pago, pelo menos, R$ 105 milhões ao jogador de 33 anos.

O astro voltou ao Santos no final de janeiro. Até o momento, são 11 partidas, com três e três assistências. Ele passou por duas lesões musculares recentemente. Assim, dos cinco meses de contrato, ele ficou afastado por pouco mais de dois.

O Peixe tem a confiança de que conseguirá renovar com Neymar até a Copa do Mundo de 2026. O meia-atacante, contudo, deixou o futuro em aberto após a eliminação na Copa do Brasil.

Com Neymar à disposição, o Alvinegro Praiano volta a campo nesta quarta-feira para um amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha. A bola rola às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista (SP). Depois, o Peixe encara o Botafogo no domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.