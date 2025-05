Morumbis: São Paulo acompanha obras de reservatórios contra enchentes

O São Paulo participou, na tarde desta segunda-feira, de uma visita técnica às obras de infraestrutura realizadas no entorno do Morumbis. A comitiva era formada por representantes do clube e do poder público, que fiscalizaram o andamento do projeto contra enchentes na região.

O presidente Casares esteve presente, acompanhado do diretor de Patrimônio, Luiz Cholfe, e do diretor de Infraestrutura, Eduardo Rebouças Monteiro. A equipe foi recebida por membros da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), representantes da Prefeitura de São Paulo e da Câmara Municipal.

A visita teve como foco o acompanhamento dos dois reservatórios em construção, projetados para conter as recorrentes enchentes no bairro do Morumbi. O primeiro ponto de parada foi a praça Alfredo Gomes, próxima ao Portão sete do estádio, onde está sendo construído um dos "piscinões".

Em seguida, o grupo se dirigiu à praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente ao Portão 1, para avaliar o segundo reservatório. Ambos têm como objetivo captar a água da chuva e canalizar o córrego Antonico. As obras, iniciadas há pouco mais de um ano, seguem dentro do cronograma previsto e devem ser concluídas até o início de 2026.

O projeto é considerado essencial para o entorno do Morumbis, estádio inaugurado em 1960 e que se tornou símbolo da zona sul paulistana. Ao longo de seus 64 anos, o local passou por diversas transformações e, agora, também integra um plano de modernização urbana da região.

Além do impacto direto na drenagem e segurança do bairro, o São Paulo vê o projeto como mais um passo na integração do clube com a comunidade que abriga o estádio.