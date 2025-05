Minas vira na reta final, vence o Bauru e amplia vantagem na semi do NBB

O Minas abriu 2 a 0 na semifinal do NBB nesta segunda-feira ao vencer o Bauru, por 73 a 69, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A equipe mineira virou o jogo na reta final para sair de quadra com o triunfo.

Agora, o Minas está a uma vitória de garantir a vaga na final do NBB. O Bauru, por sua vez, precisa vencer de qualquer jeito para forçar o jogo 4 e seguir sonhando com a classificação.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, interior de São Paulo. O jogo 3 está marcado para as 19h (de Brasília).

QUE JOGAÇO! ? Em partida definida apenas nos momentos finais, @MinasTenisClube supera @baurubasket no jogo 2 das semifinais dos #PlayoffsNBB, chega ao oitavo triunfo em oito jogos na pós temporada do #NBBCAIXA 2024/25 e está a uma partida da primeira final de @NBB da história... pic.twitter.com/BPQoh1m9Vs ? NBB CAIXA (@NBB) May 27, 2025

O jogo

A equipe mineira contou com boas atuações da dupla Baralle e Arengo, que anotaram 14 e 13 pontos, respectivamente. Do lado paulista, Alex e Brite, com 16 e 15 tentos, foram os principais destaques.

O Minas começou melhor e venceu o primeiro quarto por 19 a 13, conquistando boa vantagem para o segundo período. No entanto, o Bauru se recuperou e diminiu a vantagem para três tentos.

A equipe paulista foi avassaladora no terceiro quarto, com vitória por 24 a 15, e chegou a abrir oito pontos de vantagem. Contudo, o Mina deu a volta por cima e virou a partida. Com pouco menos de dois minutos para o fim, Fuzaro acertou bola de três e colocou os donos da casa na frente.