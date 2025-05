Memphis Depay é convocado pela Holanda mesmo com lesão no tornozelo

O atacante Memphis Depay foi convocado pela seleção holandesa para os próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Holanda irá enfrentar Finlândia e Malta, nos dias 7 e 10 de junho, respectivamente. O técnico Ronald Koeman divulgou hoje a lista de 23 jogadores.

O jogador desfalcou o Corinthians nas últimas quatro partidas, contra Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, e Santos, Novorizontino e Atlético-MG, pelo Brasileirão, por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida em 13 de maio.

Existe a expectativa que Memphis Depay possa ser aproveitado no compromisso de amanhã, contra o Huracán, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. O atleta tem realizado trabalhos intensivos no clube alvinegro.

Depay já tinha sido relacionado pelo técnico da Holanda, Ronald Koeman, para os duelos contra a Espanha, em março, pelas quartas de final da Nations League. Nesta competição, a equipe holandesa foi eliminada nos pênaltis.

A temporada do atacante holandês no clube paulista tem merecido elogios. Com a camisa do Corinthians, Memphis Depay anotou seis gols em 26 jogos disputados. Ele ainda ajudou a equipe nestas partidas com dez assistências.