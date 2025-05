McGregor e mais! Nate Diaz elege três alvos para possível retorno ao UFC

No início da temporada, Nate Diaz alegou que não havia retornado ao UFC pela, em sua visão, falta de adversários interessantes o suficiente. Agora, o 'bad boy' parece ter mudado de ideia - ao menos parcialmente. Afinal de contas, aos 40 anos, o americano sinalizou novamente seu interesse de voltar a competir no octógono mais famoso do mundo, indicando, inclusive, três alvos que considera ideais para um eventual retorno à liga presidida por Dana White.

Em recente participação no 'HJR Podcast', Nate citou a possibilidade de uma eventual trilogia contra Conor McGregor, com quem construiu uma das rivalidades mais acaloradas da história do Ultimate. Além do irlandês, que segue inativo há quase quatro anos, o veterano voltou suas atenções para outros dois grandes nomes em atividade do atual plantel do Ultimate: Max Holloway e Ilia Topuria.

"Eu pretendo voltar para o UFC. Se eles me aceitarem, eu gostaria de voltar e dar uma surra em alguém lá. Mas não vou lutar nos pesos-leves. Não tenho um nome em mente do UFC, é por isso que não estou lá ainda. Assim que ele (McGregor) estiver de volta, tenho certeza que vamos lutar. Eu e ele temos assuntos inacabados. Isso precisa acontecer. Esses (os 'BMF') são caras que eu gostaria de enfrentar. Como o Max Holloway. Queria lutar contra aquele outro cara também, o Topuria. Ele é muito bom, mas é menor do que eu", declarou Diaz.

Rivalidade Diaz vs McGregor

Dois dos mais populares lutadores do UFC em todos os tempos, Nate Diaz e Conor McGregor construíram uma grande rivalidade no auge de suas carreiras na organização. No primeiro embate entre eles, em março de 2016, o americano levou a melhor por finalização. Já na revanche, cinco meses depois, o irlandês deu o troco e venceu o confronto na decisão majoritária dos juízes.

