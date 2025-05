Líder Palmeiras vira sobre Flamengo e emenda 9º jogo seguido sem perder no Brasileiro sub-20

Nesta segunda-feira, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro sub-20, o Palmeiras recebeu o Flamengo na Arena Barueri e venceu por 2 a 1, de virada. Apesar do gol de Pedro Leão, Thalys (2) garantiu o triunfo dos mandantes.

Com o resultado positivo, a equipe paulista emendou o 9º jogo sem perder na competição (seis vitórias e três empates) e alcançou 27 pontos, na liderança da tabela. O Flamengo, por sua vez, desperdiçou a chance de diminuir a diferença para o rival e seguiu com os mesmos 20 somados, em terceiro lugar.

O Palmeiras retorna aos gramados no dia 6 de junho (sexta-feira), contra o Red Bull Bragantino, em jogo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h (de Brasília). Já o Flamengo encara o Corinthians no próximo dia 11 de junho (quarta-feira), às 21h30, pela 13ª rodada da competição.

Os gols

O placar foi aberto pelo time carioca, aos 18 minutos, com Pedro Leão. O jogador recebeu o passe de Gustavo e estufou as redes.

Aos 47, ainda do primeiro tempo, Thalys apareceu para deixar tudo igual. O atleta aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti. O goleiro Léo Nannetti até acertou o canto, mas não conseguiu a defesa.

A virada do Palmeiras veio aos seis minutos do segundo tempo, novamente com Thalys. Heitor soltou para o companheiro, que apenas empurrou para as redes.