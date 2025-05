Leila empresta avião para convocados do Palmeiras rumo ao Super Mundial

Do UOL, em São Paulo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vai emprestar seu avião particular para os convocados do Palmeiras viajarem aos EUA rumo ao Super Mundial.

O que aconteceu

Estêvão, chamado por Carlo Ancelotti na seleção principal, usará a aeronave da mandatária para viajar, no próximo dia 11, aos EUA. O zagueiro Benedetti e o atacante Luighi, convocados para a seleção sub-20, embarcarão no mesmo voo.

A delegação alviverde embarcará, por outro lado, no dia 9 rumo ao país norte-americano. O local de concentração da equipe no início do Super Mundial é a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte.

Além de Estêvão, o massagista Serginho também foi convocado para a seleção principal. O funcionário do Palmeiras viajará ao lado do atacante e da dupla do sub-20.

A "ajudinha" se estenderá a selecionáveis palmeirenses de outros países. Richard Ríos, Gustavo Gómez, Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez devem estar na lista.