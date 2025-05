Casares coloca prazo para fechar acordo com Marinakis: 'Até final do ano'

Julio Casares, presidente do São Paulo, revelou em entrevista ao programa Alt Tabet, do UOL, que o acordo com empresário grego Evangelos Marinakis por investimento na base deve ser concretizado até o final do ano.

O que aconteceu

O presidente do Tricolor disse que o investidor não "comprará" a base da equipe, mas a negociação será um "acordo de valor operacional".

Marinakis é dono de três clubes: Nottingham Forest, da Inglaterra, Rio Ave, de Portugal, e Olympiacos, da Grécia.

O jogador que vale muito hoje é aquele garoto de 17 a 22 anos. É o mercado prioritário. E esse jogador, eu já tenho um sócio invisível que não põe dinheiro. Eu chego lá, ele tem 20% da família, 10% do empresário. Eu vendi o Beraldo, e eu tinha 60% só dele. Ele já vem fatiado. Agora eu quero ter um sócio que me ponha dinheiro. E a vantagem do Marinakis é que ele não só tem dinheiro, mas ele tem plataformas esportivas, tem o Nottingham, tem o Rio Ave e tem o Olympiacos. Eu vou ter uma porta para a Europa muito mais rápida.

Julio Casares, ao programa Alt Tabet, do UOL

Casares negou que o acordo está concretizado, mas disse que está no processo de "troca de documentos" e espera por assinatura do acordo até o final deste ano: "Está em troca de documentos. Eu acho que até o final do ano, tem que ser até o final do ano, porque é algo que eu quero deixar para começar em 26 essa escalada".

Como eu tenho sócios como o empresário, que chega lá um garoto já com sócio, uma pizza fatiada, eu não ganho nada. Agora vou ter alguém que me coloca o dinheiro e naturalmente quando eu vender o jogador ele vai ter o percentual dele. Só que aí eu vou entrar no mercado firme.

"Tem um percentual que você pode trazer para o São Paulo como um todo", concluiu Casares, sobre parte do investimento também ser utilizado fora das categorias de base. "Tem o custo da base que vai estar garantido no contrato, ou seja, aquele custo da base eu posso transformar investimento para o time profissional, tem vários ganhos e nós temos um percentual que podemos garantir um grande número na base e um outro número para o futebol profissional e para a competitividade.

