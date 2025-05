Juca: Se convocar Neymar, Ancelotti vai mostrar que é mais do mesmo

Carlo Ancelotti mostrará que é mais do mesmo se convocar Neymar para a seleção brasileira, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Se o Ancelotti convocar o Neymar hoje, demonstrará que é mais do mesmo.

Juca Kfouri

O italiano desembarcou no Brasil e divulga nesta segunda (26) sua primeira convocação da seleção, que jogará nos dias 5 e 10 de junho pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Arnaldo: Arbitragem foi ruim, mas Flamengo não venceu Palmeiras por isso

A arbitragem do jogo entre Flamengo e Palmeiras foi péssima, mas o Rubro-Negro não venceu no Allianz Parque por isso, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Segundo ele, Filipe Luís superou estrategicamente Abel Ferreira.

A arbitragem foi péssima, mas não foi por isso que o Flamengo ganhou o jogo, longe disso — não foi por conta da arbitragem. E eu gostei do jogo, porque jogo de time grande e bom hoje é estratégia.

O futebol hoje não é um futebol plástico, ainda mais nesse campo de plástico. Eu assisti ao jogo com o meu irmão, que jogava futebol, e o sintético é assim: se você faz um passe longo, a bola quica uma vez e o sintético amortece o quique da bola. Se você joga no chão rápido, você não alcança a bola. Então, o Flamengo jogou de uma forma diferente ontem até quando tinha a bola. E o Flamengo foi bem na estratégia.

A estratégia do Flamengo foi 20 vezes melhor que a do Palmeiras.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, a defesa de Rossi no pênalti cobrado por Piquerez mudou o rumo da partida, e Filipe Luís acertou da escalação às substituições.

Sim, se o Palmeiras converte o pênalti, talvez o jogo tivesse acabado, porque aí o Palmeiras teria o contra-ataque. Mas não fez, o goleiro impediu, e a partir daí o Flamengo foi exemplar.

A estratégia da escalação do Flamengo foi adequada, apesar de alguns jogadores não atuarem bem, como o Cebolinha, e as trocas foram espetaculares -- todo mundo que entrou, entrou bem.

Arnaldo Ribeiro

